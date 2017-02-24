24.02.2017 15:15:53

UEFA kura çekimi yapıldı; İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi. Son 16 takımın çeyrek final mücadelesi vereceği ve temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri ve kuraları böylece belli oldu. İşte UEFA eşleşmeleri ve temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

İsviçre'de Nyon kentinde yapılan kura çekimi bugün TSİ 15.00'te başladı. Yapılan kura çekiminde UEFA eşleşmeleri ve temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi belli oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi kuraları bugün Türkiye saati ile 15.00'da çekildi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın dün oynadığı ve İsrail'in Hapoel takımını eleyerek tamamladığı son 16 mücadelesinin ardından çeyrek finale giden son viraji belirleyecek olan UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu. Kuraların çekildiği UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri kapsamında Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Olympiakos takımı ile eşleşti.

UEFA'DA BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerinde temsilcimiz Beşiktaş'ın ve rakibi Olympiakos'un dışında kalan takımların da eşleşmeleri belli oldu. İşte 2017 UEFA Avrupa Ligi kuralarına göre son 16 mücadelesi eşleşmeleri:

Celta Vigo - Krasnodar



Apoel - Anderlecht



Schalke04 - Borissia Monchengladbach



Rostov - Manchester United



Lyon - AS Roma



Olympiakos - Beşiktaş



Genk - Gent



Ajax - Kopenhag



