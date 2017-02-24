UEFA kura çekimi yapıldı; İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi. Son 16 takımın çeyrek final mücadelesi vereceği ve temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri ve kuraları böylece belli oldu. İşte UEFA eşleşmeleri ve temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi.
TİMETURK I HABER MERKEZİ
İsviçre'de Nyon kentinde yapılan kura çekimi bugün TSİ 15.00'te başladı. Yapılan kura çekiminde UEFA eşleşmeleri ve temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi belli oldu.
UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ
UEFA Avrupa Ligi kuraları bugün Türkiye saati ile 15.00'da çekildi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın dün oynadığı ve İsrail'in Hapoel takımını eleyerek tamamladığı son 16 mücadelesinin ardından çeyrek finale giden son viraji belirleyecek olan UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu. Kuraların çekildiği UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri kapsamında Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Olympiakos takımı ile eşleşti.
UEFA'DA BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerinde temsilcimiz Beşiktaş'ın ve rakibi Olympiakos'un dışında kalan takımların da eşleşmeleri belli oldu. İşte 2017 UEFA Avrupa Ligi kuralarına göre son 16 mücadelesi eşleşmeleri:
Celta Vigo - Krasnodar
Apoel - Anderlecht
Schalke04 - Borissia Monchengladbach
Rostov - Manchester United
Lyon - AS Roma
Olympiakos - Beşiktaş
Genk - Gent
Ajax - Kopenhag