UEFA'dan Juventus ve Monaco'ya soruşturma

10.05.2017 19:10:27
UEFA'dan Juventus ve Monaco'ya soruşturmaUEFA, İtalyan ekibi Juventus'un Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk ettiği Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlattı.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ev sahibi Juventus'a tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması, konuk takım Monaco'ya ise taraftarlarının meşale yakması gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 20 Temmuz'da karara bağlayacak.
Juventus, 2-0 ve 2-1 kazandığı maçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmıştı.