03.03.2017 21:46:59

UEFA'dan Barcelona'ya doping kontrolü

La Liga ekiplerinden Barcelona'da 10 futbolcuya doping kontrolü yapıldı.

AA'nın haberine göre, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da 10 futbolcuya doping kontrolü yapıldı.

Barcelona'nın antrenman tesislerine gelen UEFA Doping Kontrol Heyeti'nin; Gerard Pique, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Luis Suarez, Lionel Messi, Neymar, Jordi Alba, Javier Mascherano ve Sergi Roberto'dan kan ve idrar örneği aldığı açıklandı.

UEFA'nın sürpriz şekilde gerçekleştirdiği doping kontrolünde Barcelona'nın önde gelen futbolcularını seçmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Barcelona'da sakatlığı geçen ve bir haftadır sorunsuz bir şekilde takımla antrenman yapan milli futbolcu Arda Turan'ın, La Liga'nın 26. haftasında yarın Celta Vigo ile Nou Camp Stadı'nda oynanacak maçın kadrosuna alınması bekleniyor.