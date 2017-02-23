23.02.2017 21:43:56

UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 1-0 önde tamamladı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 1-0 önde tamamladı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)14. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın uzaktan vuruşunda kaleci Goresh meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.17. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Babel'in son çizgiye inerek verdiği pasta penaltı üzerinde bulunan Aboubakar'ın gelişine vuruşu ağlara gitti. 1-023. dakikada orta sahada topu kapan Hoban'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.27. dakikada Aboubakar'ın pasında sağa kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta defansa çarpan top kornere gitti.32. dakikada Beck'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında bulunan Talisca'nın pasında Quaresma topla buluştu. Quaresma'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Goresh'de kaldı.35. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sahar'ın vuruşunda kaleci Fabri meşin yuvarlağı kornere gönderdi.Stat: Vodafone ArenaHakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Manuel Vidali xxBeşiktaş: Fabri xx, Beck xx, Marcelo xx, Atınç xx, Tosic xx, Gökhan İnler xx, Necip xx, Quaresma xx, Talisca xx, Babel xx, Aboubakar xxYedekler: Tolga, Atiba, Oğuzhan, Ömer, Tolgay, Cenk, Gökhan GönülTeknik Direktör: Şenol GüneşHapoel Beer-Sheva: Goresh xx, Ohayon xx, Hoban xx, Soares xx, Tzedek xx, Turjeman xx, Broun xx, Ogu xx, Nwakaeme xx, Gadir xx, Sahar xxYedekler: Haimov, Bitton, Radi, Barda, Buzaglo, Zrihan, MeliksonTeknik Direktör: Barak BakharGol: Aboubakar (dk. 17) (Beşiktaş)