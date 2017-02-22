22.02.2017 20:53:02

UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Rus temsilcisi Krasnodar ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Rus temsilcisi Krasnodar ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)4. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.6. dakikada Lens'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kritsyuk'dan döndü. Defansın uzaklaştırdığı top tekrar Sow'un önünde kaldı. Onun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.7. dakikada defanstan top çıkaran Skertel'in hatalı pasında araya giren Smolov'un top sürerek ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-111. dakikada Lens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Josef de Souza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı gitti.19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Claesson'un ceza sahası içine girerek verdiği pasta topla buluşan Smolov'un vuruşunda kaleci Volkan Demirel, tehlikeyi uzaklaştırdı.35. dakikada Şener'in sağ kanattan açtığı ortada kaleci Kritsyuk'dan dönen top Alper'de kaldı. Alper'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sow'un boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.41. dakikada Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Josef de Souza'nrın kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1Stat: ÜlkerHakemler: Pawel Raczkowski xx, Michal Obukowicz xx, Tomasz Listkiewiwcz xxFenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Alper xx, Lens xx, Sow xx, Robin van Persie xxYedekler: Fabiano, Hasan Ali, Ozan, Fernandao, Volkan Şen, Gregory van der Wiel, NeustadterTeknik Direktör: Dick AdvocaatKrasnodar: Kritsyuk xx, Kaleshin xx, Naldo xx, Granqvist xx, Ramirez xx, Kabore xx, Gazinski xx, Podberezkin xx, Wanderson xx, Claesson xx, Smolov xxYedekler: Sinitsin, Martynovich, Torbinski, Zhigulev, Laborde, Joaozinho, PereyraTeknik Direktör: Igor ShalimovGoller: Smolov (dk. 7) (Krasnodar), Josef de Souza (dk. 41) (Fenerbahçe)Sarı kartlar: İsmail Köybaşı, Josef de Souza, Lens (Fenerbahçe)