16.02.2017 23:55:56

UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)3. dakikada Tosic'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Babel'in şutunda top auta gitti.7. dakikada Melikson'un ortasında altıpas önünde Barda'nın kafa vuruşunda kaleci Fabri topu kontrol etti.29. dakikada Babel'in uzaktan şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.34. dakikada Cenk'in pasıyla topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.42. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında altıpas noktası üzerinde Cenk Tosun'un vuruşunda top William Soares'e çarparak filelerle buluştu. 0-144. dakikada Barda'nın ceza sahası içine gönderdiği pasta Tosic'ten seken topu iyi takip eden Barda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1Stat: TurnerHakemler: Martin Atkinson xx, Stephen Child xx, Stuart Burt xxHapoel Beer Sheva: Goresh xx, Ben Turjeman xx, Shir Tzedek xx, Ben Biton xx, William Soares xx, Ovidiu Hoban xx, Maharan Radi xx, Maor Melikson xx, John Ogu xx, Nwakaeme xx, Elyaniv Bard xxYedekler: Guy Haimov, Loai Taha, Mattan Ohayon, Vladimir Broun, Michael Ohana, Ben Sahar, Muhamad GadirTeknik Direktör: Barak BakharBeşiktaş: Fabri xxx, Tosic x, Marcelo xx, Gökhan Gönül xx, Mitrovic xx, Ryan Babel xx, Atiba xxx, Necip Uysal xx, Quaresma xxx, Tolgay Arslan xx, Cenk Tosun xxYedekler: Tolga Zengin, Fatih Aksoy, Atınç, Talisca, Gökhan İnler, Oğuzhan Özyakup, Ömer ŞişmanoğluTeknik Direktör: Şenol GüneşGoller: William Soares (dk. 42 k.k.) (Beşiktaş), Barda (dk. 44) (Hapoel Beer Sheva)Sarı kart: Tzedek (Hapoel Beer Sheva)