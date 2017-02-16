16.02.2017 20:37:30

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi

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IHAAW205053-SPO/16-02-2017 - UEFA Avrupa Ligi - Krasnodar: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu) (Fotoğraflı) KRASNODAR (İHA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, sarı-lacivertliler tur şansını İstanbul'a bıraktı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 48. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Kaleshin'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 61. dakikada Wanderson'un ceza sahasının hemen dışından şutunda top farklı şekilde auta çıktı. 67. dakikada Lens'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sow'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Kritsyuk'ta kaldı. 82. dakikada Kjaer'in uzun pasında Lens'in kafayla indirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Fernandao'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. Stat: Krasnodar Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Martin Balko xx, Tomas Somolani xx Krasnodar: Stanislav Kritsyuk xx, Naldo xx, Aleksandr Martinovich xx, Cristian Ramirez xx, Vitali Kaleshin xx, Yuri Gazinskiy xx, Vyacheslav Podberezkin xx (Pereyra dk. 70 x), Viktor Claesson xx, Charles Kabore xx, Wanderson xx (Laborde dk. 65 x), Fedor Smolov xx Yedekler: Denis Adamov, Sinitsyn, Torbinskiy, Zhigulev, Joaozinho Teknik Direktör: Igor Shalimov Fenerbahçe: Volkan xx, Şener x, Kjaer xx, Neustadter x, Hasan Ali Kaldırım x, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Alper Potuk x, Lens xx, Sow x (Ozan Tufan dk. 72 x), Emenike x (Fernandao dk. 72 x) Yedekler: Fabiano, Van der Wiel, Yiğithan Güveli, İsmail Köybaşı, Aatif Teknik Direktör: Dick Advocaat Gol: Claesson (dk. 4) (Krasnador) Sarı kartlar: Podberezkin, Kabore, Kaleshin (Krasnador), Hasan Ali, Neustadter, Lens (Fenerbahçe) (TK-TK-S) 16.02.2017 20:53:09 TSI NNNN