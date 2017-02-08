08.02.2017 19:55:12

UEFA Avrupa Gençlik Ligi

UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde Altınordu U19, Play-off turunda İspanyol ekibi Atletico Madrid'e2-0 mağlup oldu. Atletico Madrid, bu sonuçla UEFA Avrupa Gençlik Liginde son 16'ya kaldı.

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UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde Altınordu U19, Play-off turunda İspanyol ekibi Atletico Madrid'e2-0 mağlup oldu. Atletico Madrid, bu sonuçla UEFA Avrupa Gençlik Liginde son 16'ya kaldı.Stat: BornovaHakemler: Anatoliy Zhabchenko xx, Viktor Matyash xx, Voloymyr Vysotskyi xxAltınordu: Berke Özer xx, Kerim Alıcı x, Ali Aydın xx (Alper Duruk dk. 66 xx), Yusuf Arslan x, Seydi Kayasoy x, Oğulcan Ülgün xx, Enis Durak xx, Fatih Aktay xx, Hamit Kulya xx, Alican Özfesli xx (Selçuk Öztürk dk. 78 ?), Anıl Balakkız xx (Musa Aktaş dk. 81 ?)Yedekler: Ozan Can Oruç, Arda Şengül, Onur Demir, Çağrı OğuzTeknik Direktör: Gökhan ErtunçAtletico Madrid: Marin xx, Acosta xx (De Castro dk. 85 ?), Alejandro Rodriguez xx, Alberto Rodriguez xxx, Carro Fandino xx, Toni Moya x, Navarro xx (Agüero dk. 74 xx), Salomon xxx, Ruben Gomez xx, Carlos Issaac xx, Rodenas xx (Ballesteros dk. 63 xx)Yedekler: Conde, Montero, Jose Carlos Aliaga, Clemente MuesTeknik Direktör: Manuel Cano MartinGoller: Toni Moya (dk. 12 pen.), De Castro (dk. 90) (Atletico Madrid)Kırmızı kartlar: Kerim Alıcı (dk. 44), Seydi Kayasoy (dk. 71) (Altınordu), Toni Moya (dk. 61) (Atletico Madrid)Sarı kartlar: Berke Özer, Ali Aydın, Selçuk Öztürk, Hamit Kulya, Musa Aktaş, Fatih Aktay (Altınordu), Marin, Navarro, Acosta, Agüero (Atletico Madrid)