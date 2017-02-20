20.02.2017 12:34:39

UEDAŞ kimsesiz çocuklar için sahne aldı

UEDAŞ çalışanlarının oluşturduğu tiyatro topluluğu tarafından kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen 'Juliet'in 42 saati' isimli tiyatro gösterisi Balıkesir'de izleyicilerle buluştu.

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UEDAŞ çalışanlarının oluşturduğu tiyatro topluluğu tarafından kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen "Juliet'in 42 saati" isimli tiyatro gösterisi Balıkesir'de izleyicilerle buluştu.UEDAŞ çalışanlarından oluşan tiyatro toplululuğu, Salih Tozan Kültür Merkezinde Balıkesirlilerle buluştu. Performansları ile göz dolduran ve UEDAŞ çalışanlarından oluşan ekip, Balıkesirli izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Uludağ Elektrik Dağıtım bünyesinde çalışmalarına başlayarak yaklaşık 6 aylık yoğun bir temponun ardından ilk oyunlarını ocak ayında sahneye koyan UEDAŞ Tiyatro Topluluğu, seyirciden büyük alkış topladı. UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe'nin de takip ettiği tiyatro oyununu, Balıkesir İşletme Müdürü Taşkın Yıldız, Balıkesir Müşteriler Mühendisi Filiz Akın, CLK Uludağ Perakende Yönetmeni Vahide Yakut ve Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce'nin yanı sıra UEDAŞ personelleri ve aileleri ile birlikte yaklaşık 350 kişi izledi. UEDAŞ'ın çeşitli birimlerinde görev yapan çalışanların rol aldığı ve ölümden sonraki hayatı esprili bir dille sahneye aktaran "Juliet'in 42 saati" adlı oyun ilgi gördü.Tiyatro gösterisi sonrası açıklamalarda bulunan ve Balıkesir'de güzel bir seyirci kitlesine hitap ettiklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren UEDAŞ Genel Müdürü Efe, "Bu gece bu tiyatromuzun üçüncüsü sergileniyor ve gerçekten büyük emekler harcandı. Tiyatro topluluğumuz 6 ay boyunca çok ciddi bir çalışma içinde oldu. Gecelerini gündüze katıp çalışan personelimiz, gündüz de kendi işlerini yaparak çalışmalarını sürdürdüler. Hafta sonu demediler, akşam demediler, sizin karşınıza layıkıyla çıkabilmek için çok ciddi emek sarf ettiler. Yapmış oldukları çalışmadan dolayı kendilerini tebrik ve teşekkür ediyorum. UEDAŞ sanatın yanı sıra spor, kültür, eğitim ve sağlık alanlarında sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edecektir" dedi.Efe, tiyatro gösterisi sonrası ekibinini kutlayarak çiçek takdim etti.UEDAŞ Tiyatro Topluluğunun Balıkesir programının ardından Çanakkale ve Ankara'da sahne alacağı belirtildi.