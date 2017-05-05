06.05.2017 15:15:10

UDEF'den 'Uluslararası Öğrenci Buluşması'

AK Parti İstanbul Milletvekili Kıyıklık:- 'Gençler, mutlaka biz teknikte dünyada en ileri ülke olmak zorundayız. Mutlaka sosyal siyasette de en üstün olmak zorundayız. Hepinizin elinde telefonlar var. Niye o telefonların ismi iphone değil de 'ömer' veya 'osman' olmasın? Bu beni çok rahatsız ediyor'- 'Maalesef biz 200 yıldır hiçbir şey üretemiyoruz. Bilgi üretemiyoruz, teknik üretimimiz yok.

AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, gençlere seslenerek, "Mutlaka biz teknikte dünyada en ileri ülke olmak zorundayız. Mutlaka sosyal siyasette de en üstün olmak zorundayız. Hepinizin elinde telefonlar var. Niye o telefonların ismi iphone değil de 'ömer' veya 'osman' olmasın? Bu beni çok rahatsız ediyor." dedi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Hamamönü semtinde "Rengimiz Türkiye, Hazırız Geleceğe" isimli "Uluslararası Öğrenci Buluşması" gerçekleştirildi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Müslüman ülkelerden eğitim için Türkiye'ye gelen gençlerle bu etkinliğin gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kutan, bir toplumun gücünün tankta, topta olmadığına işaret ederek, esas gücün iyi yetişmiş, imanlı, İslam ümmeti şuurundaki gençlerde olduğunu ifade etti.

Müslümanların tarihte yaşadığı kriz ve sıkıntılara değinerek, geçmiş tarihin 250-300 yıllık döneminin Batılıların hegemonyası altında olduğunu anlatan Kutan, şunları kaydetti:

"Ben 1930 doğumluyum. 21 yaşına kadar büyük camilerimizde Ezan-ı Muhammedi sesi duymadım. Başka bir tahribatı saymaya gerek yok. İnancımın gereği ezanı ilk defa 1951 yılında İstanbul'da duydum. Yasaktı, üzülerek ifade ediyorum. Şimdi gençlerimiz elbette eğitim yapacaklar, inşallah mesleklerinde en iyi olacaklar, bu yeterli değil. Buraya gelen ve Türkiye'den dışarıya giden gençlerimiz şunu temin etmek mecburiyetindedirler, ümmet şuurunu geliştirmek."

Müslümanların tek ümmet ve millet olduğunu vurgulayan Kutan, yapılan etkinlik ve programların bu anlayışa katkı sağladığını söyledi.

- "1 milyar 750 milyon Müslüman yaşıyor dünyada"

AK Parti İstanbul Milletvekili Kıyıklık da, eğitim için gelen gençlerin sık sık bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Kıyıklık, İslam aleminin dünyada layık olduğu yere mutlaka gelmesi gerektiğini aktaran Kıyıklık, "Şu anda maalesef yeryüzünde Müslümanlar hemen hemen hiç sayılmıyorlar. Hiçbir etkimiz yok maalesef. 1 milyar 750 milyon Müslüman yaşıyor dünyada, acı değil mi? 1 milyar 750 milyon insanın 56 ülkedeki ihracatı 65 milyonluk maalesef Almanya kadar yok." dedi.

Almanya'nın yıllık ihracatının 1,5 trilyon dolar düzeyinde olduğunu anımsatan Kıyıklık, İslam ülkelerinin tamamının bu kadar olmadığına dikkati çekti. Salondakilere seslenen Kıyıklık, gençlerin, ülkelerine döndüğünde kendilerine ilim, siyaset bakımından en üst noktaları hedef koyması gerektiğini belirtti.

- "Dünyada en ileri ülke olmak zorundayız"

Kıyıklık, bilgide üstünlüğe yeniden ulaşmak zorunda olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gençler, mutlaka biz teknikte dünyada en ileri ülke olmak zorundayız. Mutlaka sosyal siyasette de en üstün olmak zorundayız. Hepinizin elinde telefonlar var. Niye o telefonların ismi iphone değil de 'ömer' veya 'osman' olmasın? Bu beni çok rahatsız ediyor. Maalesef biz 200 yıldır hiçbir şey üretemiyoruz. Bilgi üretemiyoruz, teknik üretimimiz yok. Diğer hiçbir konuda üretimimiz yok. Batı, emperyalist topluluklar üretiyor, biz de onların ürettikleriyle kendimizi oyalayıp gidiyoruz."

Artık hedefin koyulması gerektiğini dile getiren Kıyıklık, "Biz çok rahat yeniden dünyada bilgide en üstün topluluk olabiliriz. Yeniden dünyada maddi zenginlikte, üretimde çok üstün bir topluluk olabiliriz. Zaten ahlak ve edepte, demokraside bizden daha üstün bir topluluk yok, Müslümanlardan daha üstün bir topluluk yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kıyıklık, Müslümanların artık birbirini kucaklamak zorunda olduğunu vurguladı.

- Final programı İstanbul'da olacak

UDEF 3. Bölge Koordinatörü ve Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Genel Başkanı Hanefi Sinan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de öğrenim gören misafir öğrencilerle yıl içerisinde farklı etkinliklerde bir araya geldiklerini anlattı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının bu sürecin final programı olduğunu belirten Sinan, Hamamönü'nde bugün ve yarın çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Türkiye'de 120 bin civarında uluslararası öğrenci bulunduğunu ifade eden Sinan, "Nihai final programımız 13 Mayıs'ta Sayın Başbakanımızın da katılımıyla İstanbul'da olacak. Bu programın temel amacı ülkemizde okuyan, 'misafir öğrenci' diye tanımladığımız uluslararası öğrencilerimizin bir araya gelmesi, tanışması ve birbirlerine kendi kültürlerini, yaşam biçimlerini aktarması. Bu süreçte de halkımızla aralarında daha sıcak bir diyalog kurulmasını hedefledik." diye konuştu.

Sinan, yarın akşama kadar sürecek etkinlikte 45 farklı ülkeden yaklaşık 10 öğrencinin Hamamönü'nde ülkelerinin kültürlerini, yerel kıyafet ve yiyeceklerini tanıtacağını söyledi.