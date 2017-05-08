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Ucuza uçak bileti bulma tüyoları
09.05.2017 14:24:55

Ucuza uçak bileti bulma tüyoları

Biletbayi.com Genel Müdürü İrfan Akmehmet, 'Her zaman ucuza uçak bileti bulmak mümkündür' diyerek düşük fiyatla uçak bileti bulmanın tüyolarını paylaştı.

Biletbayi.com Genel Müdürü İrfan Akmehmet, "Her zaman ucuza uçak bileti bulmak mümkündür" diyerek düşük fiyatla uçak bileti bulmanın tüyolarını paylaştı.

İrfan Akmehmet ucuza uçak bilet bulmanın tüyolarını paylaştı. "Seyahatin keyifli geçmesi, bir yerde uygun maliyetlerle bilet alabilmekten geçer" diyen Akmehmet, seyahat öncesi yapılan araştırmaların doğru şekilde yapıldığı taktirde bunu elde etmenin kolay olduğunu aktardı. Yolcular arasında klasik hale gelen aylar öncesinden kesilen biletlerin uygun olduğu konusuna değinen Akmehmet "Her ne kadar bu doğru bir yöntem olsa da her zaman ucuza uçak bileti bulmak mümkündür" şeklinde konuştu.

"Doğru yer seçimi de tarih seçimi kadar önemli"

Akmehmet, bilet alırken tarih seçimi kadar yer seçiminin de önemli olduğuna işaret ederek "Ucuz uçak bileti bulmak için doğru tarih seçimi ne kadar önemliyse, doğru zamanda doğru yeri seçmek de önemlidir. Özellikle yaz dönemlerinde Akdeniz bölgesine gitmek, maliyetin yüksek olmasına neden olur. Antalya, Bodrum, Dalaman gibi gözde tatil beldelerine yaz aylarında gitmek için en az 400-500 TL uçak bileti parası vermek durumunda kalabilirsiniz. Ancak aynı dönemde Karadeniz bölgesine gittiğinizde daha uygun uçak bileti bulabilirsiniz. Yani doğru zamanda doğru yer seçmek çok önemlidir. Mart ve Nisan ayları arasında Akdeniz bölgesi ise diğer bölgelerden çok daha uygun maliyetle ziyaret edilebilir. Çünkü bu dönemlerde, Akdeniz bölgesinin yerlileri dışında kimse buralarda kalmaz" dedi.

"Kampanyaları takip edin"

Ucuz uçak bileti ararken uygun maliyete seyahat etmek isteyenlerin yine dikkat etmeleri gereken konulardan birinin de havayollarının kampanyalarını takip etmek olduğunu dile getiren Akmehmet, "Erken tarihlerde kesilen uçak biletleri ucuz maliyetlerle kesilebilir. Havayolları firmalarının dönemsel olarak veya firmalarına özel olarak düzenledikleri uçak bileti kampanyaları hakkında bilgi sahibi olmak ve takip etmek de işe yarar bir yöntemdir. Tüm bu kampanyaları farklı firmaların internet sitelerinden takip etmek oldukça zordur. Biletbayi.com web sitemizde, 'uçak bileti kampanyaları' bölümünü ziyaret ederek dönem içinde düzenlenen kampanyaları takip edebilir, ucuza uçak bileti satın almanın kolaylığını elde edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Tarih seçimine dikkat etmek en iyi yöntemdir"

Biletbayi.com Seyahat Analisti Çağlar Paliç ise uçak bileti alırken tarih seçimine önem verilmesini gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Seyahatler bazen acil olsa da genel olarak zamanlanmış veya planlanmış şekilde olur. Geniş vakte sahip olanlar, uçak bileti ararken en uygun fiyatlardan yararlanabilirler. Örneğin, bayram arifesinde, sömestr tatiline başlarken veya Türkiye geneli uygulanan resmi bir tatil döneminde ucuz uçak bileti bulmak gerçekten de zordur. Hatta bazen pahalısını bulmak bile güçleşiyor. Seyahatte esnek davranan yolcular, gidecekleri tarihleri havalimanlarının yoğun çalıştığı günlerden birkaç gün öncesine uçak bileti alırlarsa kesinlikle daha düşük maliyetlerle seyahat edebilirler. Bununla birlikte dönemsel olarak havayolları firmalarının biletleri satışa sundukları ilk dönemlerde almak da ucuza bilet bulmak için ideal bir yöntemdir".
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