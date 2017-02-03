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'Ücret talepleri kısıtlanacak'
03.02.2017 04:32:25

'Ücret talepleri kısıtlanacak'

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 'Belediyelerin aşırı ücret talepleri kısıtlanacak.' açıklamasında bulundu...

Habertürk'te yer alan bilgide; 4.5G ve 5G sistemlerinin altyapısı için büyük önemi bulunan baz istasyonları ile fiber altyapının kurulmasında yaşanan sorunlar için iki bakanlık ortak çalışma başlattı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, haberleşmenin sağlanmasında büyük önemi bulunan, baz istasyonları ile fiber altyapının kurulmasına ilişkin sorunlar olduğunu belirterek Çevre Bakanlığı ile yapılacak ortak kanun değişikliği ile yaşanan sıkıntıları çözeceklerini söyledi. Arslan, bu altyapıların kazı izni ve kurulum süreçlerinde başta belediyeler olmak üzere kamu kurumları nezdinde keyfi uygulamalar yapıldığını kaydederken, “İşletmecilerden farklı ücret kalemleri talep ediliyor. Bu da, elektronik haberleşme altyapısının yaygınlaşmasını yavaşlatıyor, hatta bazı yerlerde engelliyor” dedi.

AŞIRI ÜCRETLER KISITLANACAK

Arslan, sorunun çözümü için Çevre Bakanlığı'nın belediyeler ve belediye gelirleri kanunlarında değişiklik yapacağını, Ulaştırma Bakanlığı olarak da konuya yönelik görüşlerini ilgili bakanlığa gönderdiklerini anlattı. Arslan, telekomünikasyon altyapı izin süreçlerini kolaylaştıracaklarını belirtirken, “Belediyelerin keyfi uygulamaları ve aşırı ücret talepleri kısıtlanacak. Baz istasyonu ruhsat ve yer seçim belgelerinin birleştirilerek tek bir belgeyle ve makul ücretlerle kurulumun sağlanması hedeflendi” dedi. Arslan, kamu hizmeti niteliğindeki elektronik haberleşme hizmetlerinin aksatılmadan tüm ülke çapında hızla sunulması gerektiğini söyledi.

BAZ İSTASYONU İÇİN AYRICA RUHSAT İSTENMEYECEK

Ulaştırma Bakanlığı tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yasa taslağı için iletilen öneriye göre, belediyeler ve ilgili idareler, artık baz istasyonları için yapı ruhsatı ve ücreti talep edemeyecek. Operatörlerden alınan yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgeleri birleştirildi. Daha önce kurulmuş baz istasyonları için de bu belgeler aranmayacak. Baz istasyonları için Çevre Bakanlığı'nca belirlenen yer seçim belgesi ücreti alınacak.

ELEKTRİK SEKTÖRÜ MODELİ UYGULANACAK

Fiber optik altyapı için yapılacak kazılarda, belediyelerden kazı izin belgesi alınacak. Ancak belediyeler, bu başvuruları gerekçesiz olarak reddedemeyecek ve 15 gün içinde sonuçlandıracak. Bu çalışmalar, kazı ruhsat harcına tabi olmayacak. Operatörlerden, geçiş hakkı ücreti ve zemin tahrip bedeli dışında ücret alınmayacak. Zemin tahrip bedeli, Çevre Bakanlığı'nın belirlediği birim fiyatlarını aşamayacak. Operatörlerden teminat da istenmeyecek. Bu düzenleme ile GSM sektörüne, elektrik dağıtım sektöründekine benzer haklar tanınmış oldu.

Yeni düzenleme ile kazı başvuruları nedensiz reddedilemeyecek.



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