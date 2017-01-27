27.01.2017 15:22:14

Uçhisar, EMİTT'te tanıtıldı

Turizmciler ve seyahat tutkunlarını 21'inci kez buluşturan EMİTT'te kurulan standıyla Uçhisar Belediyesi, kentin tarihi ve turistik yerlerini tanıttı.

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Turizmciler ve seyahat tutkunlarını 21'inci kez buluşturan EMİTT'te kurulan standıyla Uçhisar Belediyesi, kentin tarihi ve turistik yerlerini tanıttı.Turizmin önde gelen firmalarını, profesyonelleri bir araya getirerek ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin tanıtılmasına önemli katkılar sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 21'inci kez ziyaretçileriyle buluştu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ikinci gününde devam eden fuarda kurulan Uçhisar Belediyesi standıyla ilçe katılımcılara tanıtıldı. Nevşehir'in Uçhisar ilçesinin doğal güzelliklerinin ve turistik alanlarının tanıtıldığı fuarda vatandaşlar standa yoğun ilgi gösterdi. Stantta fuar ziyaretçilerine Uçhisar ilçesi hakkında bilgi verilirken, çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan da standa gelen vatandaşlarla ilgilenerek, ziyaretçileri Uçhisar'ın tarihi bölgelerini görmeye davet etti."Turizm fuarımız milletimize ve turizm camiamıza hayırlı olsun"EMİTT'in ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin görülmesi yanı sıra yöresel ürünlerinin tanıtılması açısından da ilçeye olumlu yansımalarının olacağını dile getiren Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki İstanbul 2017 turizm fuarımız milletimize ve turizm camiamıza hayırlı olsun. Burası, 2017 turizm sezonunun iyi geçmesi amacıyla bunu oluşturmada gayet güzel bir uygulama ve destinasyon diyebiliriz. Burada Uçhisar'ımızı tanıtma amaçlı, Uçhisar'ımızın cazibe merkezi olabilecek Uçhisar Kalemiz, restoranlarımız, butik otellerimiz, Güvercinlik Vadimiz gibi mutlak suretle Uçhisar'ın ziyaret edilmesi ve olmazsa olmazları niteliğinde sayılan bu yerleri tanıtmak amacıyla buradayız. Hiçbir emek boşa çıkmaz. 2017'nin de 2016 yılından daha iyi geçmesini temenni ediyoruz. İnanıyorum inşallah 2014-2015 gibi sezonları yakalayabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.EMITT, 29 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.