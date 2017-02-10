10.02.2017 16:11:24

Uçhisar Belediyesi personeli, hizmet içi eğitim sertifikalarını aldı

Uçhisar Belediyesi tarafından yürütülen, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen, 'Personel Arası İletişim ve Uyumlu Çalışma Eğitim Programı'nı tamamlayan belediye personeli sertifikalarını aldı. Belediye Düğün salonunda gerçekleştirilen sertifika dağıtım törenine, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve Ahiler Kalkınma Ajansı Nevşehir Şube Başkan Vekili Bekir Varol ve Uçhisar Belediyesi personeli katıldı.

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Uçhisar Belediyesi tarafından yürütülen, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen, "Personel Arası İletişim ve Uyumlu Çalışma Eğitim Programı"nı tamamlayan belediye personeli sertifikalarını aldı. Belediye Düğün salonunda gerçekleştirilen sertifika dağıtım törenine, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve Ahiler Kalkınma Ajansı Nevşehir Şube Başkan Vekili Bekir Varol ve Uçhisar Belediyesi personeli katıldı.Başkan Karaaslan, "Eğitim programına desteklerinden dolayı Ahiler Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum. Ocak ayı içerisinde yaptığımız eğitim programının başarıya ulaştığına ve sonuçlarının kısa zaman içinde alındığına inanıyorum. Bu tür eğitimlerin tekrarını yıl içinde yapmayı planlıyoruz." dedi.Ardından Başkan Karaaslan ve Ahiler Kalkınma Ajansı Nevşehir Şube Başkan Vekili Bekir Varol, eğitimi tamamlayan belediye personeline sertifikalarını takdim etti.