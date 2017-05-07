SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Uçan motorlular Antalya'da
07.05.2017 16:55:24

Uçan motorlular Antalya'da

Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezi Chapito, ünlü motor gösteri grubu Adrenelina'yı Antalya'ya getirdi. 11 motorcudan oluşan grupta birçok kez dünya şampiyonu olmuş motor akrobatları yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezi Chapito, ünlü motor gösteri grubu Adrenelina'yı Antalya'ya getirdi. 11 motorcudan oluşan grupta birçok kez dünya şampiyonu olmuş motor akrobatları yer alıyor.

Antalya'da düzenlenen gösteriler Globe Of Speed (Çılgın Küre) ve Mad Flying Bikes (Delice Uçanlar) olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilerek, izleyicilerle buluşacak. Globe Of Speed kategorisinde tamamı Kolombiyalı Glenis Castano, Andres Tolake, Daniel Buston, Sairus Leon ve Samir Leon yer alıyor. Mad Flying Bikes kategorisinde ise Şili'den Renzo Pierattini, Arjantin'den Francisco Navarro, Kolombiya'dan Jonathan Ospina ile Ukrayna'dan Taras Abramiuk ve Serhii Husak bulunuyor. Grup daha önce, Almanya, Rusya, Amerika, Macaristan, Dubai, Fransa, Portekiz, İspanya, İtalya, Çin gibi birçok ülkede gösteriler gerçekleştirdi.

Ölüme meydan okuyorlar

Motor akrobatları gösterilerinde ölüme meydan okuyor. Mad Flying Bikes stile motorcular, 4 bin metrekarelik gösteri merkezinde oluşturulan rampalardan fırlayıp 30-40 metrelik uçuşlar gerçekleştirirken, Globe kategorisinde ise çelik kürenin içinde inanılmaz dönüşler yapıyorlar. Fizik kurallarını zorlayan gösterileri ile izleyenlerin nefesini kesen motor akrobatları, 6 ay boyunca her Salı, Perşembe ve Cuma günleri gösteri yapacak.

Turizme eğlence dopingi

Chapito Gösteri Merkezi Yöneticisi Halis Altay, turizm sektöründe bugüne kadar denenmemiş farklı bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezini oluşturmakla kalmayıp, dünyanın en önemli gösteri gruplarını da buraya getirmeyi başardıklarını vurgulayan Altay, "Turizm gelirlerinin sadece, güneş-deniz-kum üçlemesi ile artırılamayacağı fikrinden yola çıktık. Alternatif yatırımlar sektöre hareket getirecek" dedi.
    YORUM YAZ
RB Leipzig'den büyük başarı
RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da sezonu ilk 3 takım arasında bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama hakkı elde etti.
07.05.2017 16:23:38
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.
07.05.2017 15:22:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2017 ALES İlkbahar Dönemi tamamlandı.
07.05.2017 15:11:19
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs dereye uçtu.
07.05.2017 14:36:46
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.
07.05.2017 14:19:20
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Yasa dışı yollardan dün sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı.
07.05.2017 14:10:42
ALES ilkbahar dönemi sınavı yapıldı
ALES ilkbahar dönemi sınavı yapıldı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleştirildi.
07.05.2017 13:37:11
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Bülent Arınç'ın eski ortağı tutuklandı
Bülent Arınç'ın eski ortağı tutuklandı
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kamuya 90 bin eleman alınacak
Kamuya 90 bin eleman alınacak
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları