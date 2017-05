07.05.2017 16:55:24

Uçan motorlular Antalya'da

Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezi Chapito, ünlü motor gösteri grubu Adrenelina'yı Antalya'ya getirdi. 11 motorcudan oluşan grupta birçok kez dünya şampiyonu olmuş motor akrobatları yer alıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezi Chapito, ünlü motor gösteri grubu Adrenelina'yı Antalya'ya getirdi. 11 motorcudan oluşan grupta birçok kez dünya şampiyonu olmuş motor akrobatları yer alıyor.Antalya'da düzenlenen gösteriler Globe Of Speed (Çılgın Küre) ve Mad Flying Bikes (Delice Uçanlar) olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilerek, izleyicilerle buluşacak. Globe Of Speed kategorisinde tamamı Kolombiyalı Glenis Castano, Andres Tolake, Daniel Buston, Sairus Leon ve Samir Leon yer alıyor. Mad Flying Bikes kategorisinde ise Şili'den Renzo Pierattini, Arjantin'den Francisco Navarro, Kolombiya'dan Jonathan Ospina ile Ukrayna'dan Taras Abramiuk ve Serhii Husak bulunuyor. Grup daha önce, Almanya, Rusya, Amerika, Macaristan, Dubai, Fransa, Portekiz, İspanya, İtalya, Çin gibi birçok ülkede gösteriler gerçekleştirdi.Ölüme meydan okuyorlarMotor akrobatları gösterilerinde ölüme meydan okuyor. Mad Flying Bikes stile motorcular, 4 bin metrekarelik gösteri merkezinde oluşturulan rampalardan fırlayıp 30-40 metrelik uçuşlar gerçekleştirirken, Globe kategorisinde ise çelik kürenin içinde inanılmaz dönüşler yapıyorlar. Fizik kurallarını zorlayan gösterileri ile izleyenlerin nefesini kesen motor akrobatları, 6 ay boyunca her Salı, Perşembe ve Cuma günleri gösteri yapacak.Turizme eğlence dopingiChapito Gösteri Merkezi Yöneticisi Halis Altay, turizm sektöründe bugüne kadar denenmemiş farklı bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezini oluşturmakla kalmayıp, dünyanın en önemli gösteri gruplarını da buraya getirmeyi başardıklarını vurgulayan Altay, "Turizm gelirlerinin sadece, güneş-deniz-kum üçlemesi ile artırılamayacağı fikrinden yola çıktık. Alternatif yatırımlar sektöre hareket getirecek" dedi.