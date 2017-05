11.05.2017 22:46:33

Uçak bakım alanı öğretmenleri uçuş sertifikalarını aldı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi arasında imzalanan 'Uçuş Eğitimi Sözleşmesi' kapsa

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi arasında imzalanan "Uçuş Eğitimi Sözleşmesi" kapsamında eğitim alan uçak bakımı alanı öğretmenleri, düzenlenen törenle uçuş sertifikalarını aldı.Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi arasında imzalanan "Uçuş Eğitimi Sözleşmesi" kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri ve Erzincan'da bulunan okullarda görevli uçak bakım alanında eğitim veren 62 alan öğretmeni, özel alan yeterliliklerinin arttırılması amacıyla tanıtım uçuşu eğitimi aldı. THK Uçuş Akademisinde düzenlenen sertifika törenine Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi Genel Müdürü Erdoğan Arslantaş ve eğitime katılan öğretmenler katıldı.Törende konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Gülay, "Mesleki ve teknik eğitim okullarında yürüttüğümüz akreditasyon çalışmalarında uluslararası tanınırlığa ilişkin en yüksek öneme haiz iki alan olan denizcilik ve uçak bakım alanlarına öncelik vermekteyiz. Uçak bakım alanı bulunan Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, SHY-147 Tanınan Okul Statüsü Genelgesi kapsamında yetki alarak 'Tanınan Okul Onay Sertifikası' almaya hak kazanmıştır. Uçak bakım alanı bulunan diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ise 'Tanınan Okul Onay Sertifikası' almak için başvuru işlemlerini yürütmektedirler" dedi.Özel alan yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı uçuş eğitiminden sonra öğrencilerin çok daha kalıcı ve etkileyici dersler alacaklarına inandığını ifade eden Gülay, şunları söyledi:"Aldığınız bu eğitim ile tamirinden bakımına kadar bilgi sahibi olduğunuz ve öğrencilerinize her bir parçasını anlattığınız uçağın teknik servisten piste, pistten havaya, havadan tekrar piste dönüş macerasını bizzat pilot koltuğuna oturarak yaşadınız. Bu, sizler için çok önemli bir deneyim. Burada asıl amaç, bu alanda eğitim gören öğrencilere sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterlilikleri kazandırmak ve nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir."Gerek katılımcıların ifadeleri, gerekse gözlemcilerin raporlarına bakıldığında projenin amacına ulaştığını memnuniyetle müşahede ettiklerini dile getiren Gülay, Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisine, yöneticilerine ve uçuş öğretmenlerine teşekkür etti.THK ve Uçuş Akademisinin çalışmaları hakkında bir sunum yapan Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi Genel Müdürü Erdoğan Arslantaş ise, "Milli Eğitim Bakanlığı ile bu etkinliği düzenleyerek öğretmenlerimize eğitim vermekten büyük mutluluk duyduk. Bu eğitimlerin sürdürülmesi ve kapsamının genişletilmesi hususunda her türlü desteği vermeye kurumumuz hazırdır. Sivil havacılık eğitiminde dünyada ilkleri başaran bir kurum olarak değerli öğretmenlerimize kapımız her zaman açıktır" diye konuştu.