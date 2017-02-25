26.02.2017 09:35:35

Uçağa alınmayan damat kendi düğününü kaçırdı

Yurt dışında evlenmek için gün sayarken, vizesi olmadığı gerekçesiyle uçağa alınmayan damat düğününü kaçırdı

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Yurt dışında evlenmek için gün sayarken, vizesi olmadığı gerekçesiyle uçağa alınmayan damat düğününü kaçırdı.Yaklaşık bir yıl önce eşiyle Almanya'da tanışan Salih Aktaş, bir müddet sonra eşine evlenme teklif etti. Hamide Gözgü Aktaş (42) ile Salih Aktaş hemen nikah kıymak ve düğünlerini Almanya'da yapmak istedi. Evlilik için gün sayan ve hazırlıklarını yapan gelin Hamide Aktaş, Almanya'da nikah tarihini de aldı. Salih Aktaş da Türkiye'den eşinin yanına gitmek için nikah işlemlerini tamamladı. Tüm işlemlerini hallederek Almanya'nın yolunu tutmak için İstanbul Atatürk Havalimanına giden Aktaş, eşine kavuşmasına saatler kala hayal kırıklığına uğradı.DÜĞÜNÜNE YETİŞEMEDİElinde Yunanistan Konsolosluğundan aldığı schengen vizesi (schengen ülkelerinde seyahat edebilme hakkı tanıyan vize) olan Aktaş, pasaport polis noktasından geçti ancak uçak firmasına takıldı. Tam uçağa binecekken, kapı bekleme noktasında özel bir uçak firma yetkilisinin kendisine 'Siz uçuş yapamazsınız, vizeniz bitmiş' sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. Hemen konsolosluk yetkililerine başvuran Aktaş'a, yetkililer uçuş izni ile birlikte vizesinin olduğunu söyledi. Uçağa alınmayan ve Almanya'ya gidemeyerek düğününü kaçıran Aktaş, hem maddi hem de manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Düğününe yetişemeyen ve mağdur olduğunu belirten Aktaş, engellerin sonunda eşini çağırarak nikahını da Türkiye'de kıydı."PASAPORT POLİSİNDEN GEÇTİM, FİRMA YETKİLİSİ ALMADI"Eşi ile İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç'ta nikah kıyan Aktaş, "Ben bu nikahımı Almanya'da yapacaktım. Eşimle Türkiye'de yapmak nasip oldu. Schengen vizem varken haksızlığa uğradım. İkinci ayın 17'sine kadar vize sürem vardı. İzmir'den İstanbul'a uçtum, İstanbul'dan polis pasaport noktasını geçtim. Ancak uçağa alınmadım, vizemin geçtiği gerekçesiyle mağdur oldum. Eşim buraya geldi, hala mağdurluk yaşamaktayım" dedi."KONSOLOSLUK 'PROBLEM YOK' DEDİ"Uçağa alınmayınca hemen konsolosluğa gittiğini belirten Aktaş, "Hakkım varken haksızlığa uğradım, vizem varken 'vizen yok' denildi ve uçağa alınmadım. Hemen konsolosluğa geldim. Konsolosluk 'Herhangi bir problemin yoktur, uçabilirsin' dedi. Eşimin buraya gelip de nikahımızın burada olması daha bir başka oldu. Eşime teşekkür ediyorum" diye konuştu."ALMANYA'DA NİKAH İÇİN RANDEVU ALIP HAZIRLIK YAPMIŞTI"Eşinin Almanya'da her şeyi hazırladığını ve bir görevli yüzünden nikahını kaçırdığını dile getiren Salih Aktaş, "Eşim de Almanya'da bütün randevuları almıştı, hazırlığı yapmıştı. Ben buradan bütün belgelerim hazırlamıştım. Maddi değil de manevi olarak sıkıntı oldu. Eşimin bir anda buraya gelmesi, bu sıkıntılar stres yaşadı. Hala bunun stresinde ve sıkıntısındayız. O firmaya dava açacağım. Elimde hakkım varken, haksızlığa uğradığım için bunun peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE'DE EVLENMEK ZORUNDA KALDIK"Aktaş'ın eşi Hamide Gözgü Aktaş da "Almanya'da hazırlık yapmıştım. Eşim gelemedi o yüzden ben Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Burada nikahımızı kıyıyoruz, mutluyum" dedi.Schengen vizesi veren Yunanistan Konsolosluğu yetkilileri de Salih Aktaş'ın olay günü daha 21 gün daha vizesi olduğunu ve yurt dışına çıkma hakkının olduğunu söyledi.(Halil Karahan - Mihrap Düzöz / İHA)