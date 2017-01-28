28.01.2017 15:47:29

Üç yıldır elektrik olmadan yaşıyorlar

Adıyaman'ın Gerger İlçesi Güngörmüş Köyünde ikamet eden Ramazan Lenger ve ailesi, 3 yıldır elektrik olmadan yaşıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Adıyaman'ın Gerger İlçesi Güngörmüş Köyünde ikamet eden Ramazan Lenger ve ailesi, 3 yıldır elektrik olmadan yaşıyor.Gerger Güngörmüş Köyünde Ramazan Lenger ve eşi ile birlikte 3 çocuğu elektriksiz evde yaşıyor. Ramazan Lenger ve ailesi 3 yıl önce İstanbul'dan köyüne dönüş yaptı. Köyün yerleşik alanının dışında bir ev yapan Ramazan Lenger, evine elektrik çektirmek istedi ama bu isteği gerçekleşmedi.Önce Gerger daha sonra Adıyaman'da elektrik dağıtım şirketine başvuran Ramazan Lenger'den yapı kullanma, elektrik plan projesi başta olmak üzere bazı evraklar istendi. Ramazan Lenger'in evinin köyün yerleşim alanının dışında olmasından dolayı yapı kullanma alamadı.Yaklaşık 3 yıldan beri elektriksiz evde yaşayan Lenger Ailesi, yetkililerden yardım bekliyor. 2014 yılında elektrik için başvuran Ramazan Lenger, evinin köyden 300 metre uzağında olduğunu belirterek, yıllardır mum ışığında hayatlarını sürdürdüklerini ifade etti.Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ise, yerleşik alan içerisinde yer almayan yapılara elektrik hattı çekilemediğini ifade edildi.