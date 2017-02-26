26.02.2017 18:09:26

Üç bin kasa hamsiyle limana döndüler

Karadeniz'in Sinop açıklarında bir gecede 3 bin kasa hamsi avlandı.

Sinop'ta denize açılan balıkçılar, limana 3 bin kasa hamsiyle döndü.

Olumsuz hava şartları nedeniyle hamsi avının azalması ve artan fiyatların ardından, limana 3 bin kasa hamsiyle dönen balıkçılar tezgahları şenlendirirken vatandaşları da sevindirdi.

Akliman mevkisine yanaşan teknelerden boşaltılan hamsilerin bir kısımı kentteki tezgahlarda satışa sunuldu, diğer kısmı ise kamyonlara yüklenerek farklı şehirlere gönderildi. Limana gelen bazı vatandaşlara da ücretsiz hamsi dağıtıldı.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon sonuna yaklaştıkları bir dönemde avlanan hamsi miktarının balıkçıları mutlu ettiğini söyledi.

Bölgede hava şartlarının birkaç gündür olumlu seyrettiğini ifade eden Bayrak, "Balıkçılarımız İnceburun açıklarında güzel avcılık yaptılar. Çok şükür limana da binlerce kasa hamsiyle döndüler. Sezon sonuna yaklaştığımız bir dönemde avlanan hamsi miktarı balıkçılarımızı mutlu etti." dedi.

Hamsi bol olunca fiyatların da düştüğünü vurgulayan Bayrak, Sinop'ta hamsinin kilogramının 10 liradan satılmaya başlandığını kaydetti.