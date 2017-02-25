25.02.2017 17:47:00

U23 Türkiye Bayan Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen U23 Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ilk gün geride kaldı.

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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen U23 Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ilk gün geride kaldı.Yalova ekibi Altınova Belediyespor ilk gün kazandığı 2 altın ve 2 bronz madalya ile dikkat çekti. 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 14 kulüpten 105 sporcu yer alırken müsabakalar 8 sıklette yapılıyor.U23 Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ilk gününü Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Bayanlardan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Çakır, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili Hüseyin Kaya, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, eski Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sırrı Acar'da takip etti.Organizasyonun ilk gününde 48, 55, 60 ve 69 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu.U23 Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası ilk gün sonuçları şöyle:48 kilo1-Evin Demirhan-Altınova Belediyesi Spor Kulübü2-Zeliha Kara-Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü3-Aynur Erge-Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü3-Merve Kaya-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü55 kilo1-Bediha Gün-Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü2-Eda Tekin-Antalya Ferdi Spor Kulübü3-Seher Oğuz-Altınova Belediyesi Spor Kulübü3-Nur Çınar-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü60 kilo1-Gamze Nur Adakan-Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü2-Şule Kabak-Enka Spor Kulübü3-Şaziye Nur Mertgenç-Çorlu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü3-Cemile Unudan-Altınova Belediyesi Spor Kulübü69 kilo1-Buse Tosun-Altınova Belediyesi Spor Kulübü2-Kadriye Aksoy-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü3-Kezban Akçin-Burdur Emniyet Spor Kulübü3-Aslı Demir-Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü