27.02.2017 10:00:53

U18 Erkekler Basketbol Şampiyonası son buldu

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Hakkari Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen U18 Erkekler Basketbol Şampiyonası sona erdi.

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Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Hakkari Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen U18 Erkekler Basketbol Şampiyonası sona erdi.4 kulübün katılımı ile yapılan şampiyonada bütün maçları kazanan Hakkari Kayak Antrenörleri Spor Kulübü, 2016-2017 U18 Hakkari şampiyonu oldu. Şampiyon olan Hakkari Kayak Antrenörleri Spor Kulübü, 1-5 Mart 2017 tarihlerinde Elazığ'da yapılacak olan bölge şampiyonasında Hakkari'yi temsil edeceği belirtildi.