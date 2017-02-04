04.02.2017 09:40:39

U-15 Bilecik şampiyonu 1299 Edebali Kulübü oldu

Bilecik U-15 Gençler Ligi Play-Off final maçında, Bilecik İl Özel İdarespor'u 6-0 yenen 1299 Edebali Kulübü U-15 Gençler Ligi şampiyonu oldu.

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Bilecik U-15 Gençler Ligi Play-Off final maçında, Bilecik İl Özel İdarespor'u 6-0 yenen 1299 Edebali Kulübü U-15 Gençler Ligi şampiyonu oldu.Bilecik Sentetik Sahası'nda gerçekleşen karşılaşmada maça iyi başlayan 1299 Edebali Kulübü 5'nci dakikada durumu 1-0 yaptı. Maça hızla devam eden 1299 Edebali Kulübü durumu 8'nci dakika 2-0 yaptı. Ataklarına devam eden 1299 Kulübü maçın 25'nci dakikasında durumu 3-0'a getirirken yarım saatlik iki devre olarak oynanan maçta ilk yarının bitişine saniyeler kala maçın skoru 4-0 oldu. Soyunma odasına büyük bir sevinçle giden 1299 Edebali Kulübü, ikinci yarıya da etkin bir futbolla başladı. İl Özel İdarespor rakibe kalesini kapatmaya çalışırken durum 5-0 oldu. 1299 Edebali Kulübü maçın bitimine son 5 dakika kala durumu 6-0 yaparak şampiyon oldu.Maç sonrası şampiyonluk kupasını Bilecik Amatör Spor Külüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku teslim ederken, şampiyon takım henüz belirlenmeyen bir ilde grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek.