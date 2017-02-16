16.02.2017 19:59:36

TYF'den Başkan Eşkinat'a ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak ve beraberindeki heyeti Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı.

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak ve beraberindeki heyeti Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı.Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı ziyaret eden heyette, TYF Başkanı Özlem Akdurak'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Melih Dilikoğlu, Ali Doğaner, MHK Başkanı Hakan Kütük, Teknik Kurul Üyesi Hüsnü Levent, Tekirdağ Yelken İl Temsilcisi Birol Uzel ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Komodoru Göksel Karaevli de yer aldı.Balkan Kupası planlamaları konuşulduRodosto Cup Yelken Yarışları ve Balkan Şampiyonası'nın planlamaları için ziyarette bulunan heyet adına konuşan TYF Başkanı Akdurak, yelken sporuna verdiği destekten ötürü Eşkinat'a teşekkür etti. Akdurak ayrıca Balkan Şampiyonası'nda federasyon olarak ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ifade ederek, Süleymanpaşa Belediyesi'nin de destek vermesini istedi."Yelken sporuna desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz"Akdurak, "Tekirdağ yelken sporu için çok önemli bir şehir. Sizin gibi yelkene destek veren bir belediye başkanının da görevde olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İki yıl önce sizlerin desteği ile ortaya çıkan Rodosto Cup bu spora ciddi bir ivme kazandırdı. Hem Rodosto Cup hem de Balkan Şampiyonası için desteklerinizin devam edeceğini umuyoruz. Federasyon olarak uluslararası anlamda en büyük organizasyonumuza imza atacağız. Bu açıdan Balkan Şampiyonası'nı çok önemsiyoruz" diye konuştu."Desteğimiz sürecek"Süleymanpaşa'da köklü bir yelken kulübünün bulunduğunu hatırlatan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederken, "Biz iki yıl önce Yelken İhtisas Kulübü'ne bir turnuva organize etmeleri için destek verdik. Onlar da bize Rodosto markasını hediye ettiler. Şimdi biz Rodosto markası altında Rodostoşah satranç turnuvası düzenliyoruz. Dünyanın en önemli 100 büyük ustasından 10 tanesi Rodostoşah Grandmaster Turnuvası'nda yarışıyor. Rodostobike ile bisiklet şenliği yapıyoruz. Tabi ki yelken sporunun daha da gelişmesi ve kent gelişimine katkı sağlaması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Sizler de yeni seçildiniz. Görevinizde başarılar diliyorum. Ziyaretiniz bizi son derece sevindirdi. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Ziyarette TYF Başkanı Akdurak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a Türk Yelken Milli Takımı'nın olimpiyatlarda kullandığı teknenin bire bir modelini hediye etti.