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TYB Erzurum Şubesi'nde 'Erzurum Şehir Arşivi' konuşuldu
30.01.2017 08:43:11

TYB Erzurum Şubesi'nde 'Erzurum Şehir Arşivi' konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi; panel, konferans, kitap yayını gibi faaliyetlerin yanı sıra mutat programlarına da devam ediyor.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi; panel, konferans, kitap yayını gibi faaliyetlerin yanı sıra mutat programlarına da devam ediyor.

Çaykara İş Merkezi'nde bulunan dernek merkezinde yürütülen faaliyetlerin arasında olan 'Her Ay Bir Kitap Etrafında Buluşuyoruz' programlarının Ocak ayındaki konuğu Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Murat Küçükuğurlu oldu.

Erzurum Tabyaları başta olmak üzere Erzurum Tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Küçükuğurlu Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde oluşturulan 'Erzurum Şehir Arşivi'nin kuruluşunda da önemli rol oynadı.

Dernek binasını hınca hınç dolduran katılımcıların ayakta kaldığı sohbet; programın yöneticisi TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Coşkun'un takdim konuşması ile başladı.

'Geçmişten Geleceğe Erzurum Tabyaları' kitabını anlatan Prof.Dr.Murat Küçükuğurlu; çalışmalarına devam ettikçe bir çok yeni tabyanın daha ortaya çıktığını, bazı tabyaların isimlerinin kaynaklarda yanlış yer aldığını hatırlattı.

Son yaptığı çalışmalarda "Cebir Kapıları" olarak adlandırılan, günümüzde ayakta kalmamış olan birçok kapı tespit ettiğini söyledi.

Erzurum Şehir Arşivi fikrinin nasıl ortaya çıktığını ve yapılan çalışmaları katılımcılara anlatan Küçükuğurlu, ETÜ Rektörü Prof.Dr.Muammer Yaylalı'ya bu arşivin kurumsallaşmasındaki katkısından dolayı teşekkür etti.

Erzurum Şehir Arşivi çalışmalarında aktif rol alan Erzurum'un tanınmış arşivcisi Naci Elmalı'da yaptığı kısa konuşmada İstanbul'da Alparslan Kotan ve Neslihan Arzu Keteci'nin emekleri ile ulaştıkları A.Şerif Beygu'nun kişisel arşivinin bu fikrin oluşumunda önemli rol oynadığını hatırlattı.

İstanbul'dan Erzurum'a gelen ve Erzurum Şehir Arşivi çalışmalarını yürüten Neslihan Arzu Keteci'de A.Şerif Beygu arşivine nasıl ulaştıklarını, geceler boyu yaptıkları tasnif ve okuma çalışmalarını anlattı. Alparslan Kotan'a teşekkür eden Keteci, bütün emeği geçenlere minnettar olduklarını, özellikle ETÜ Rektörü Prof.Dr.Muammer Yaylalı'ya arşive yaptığı ev sahipliğinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Katılımcıların ellerinde bulunan arşiv niteliğindeki belgeleri vermek için birbiri ile yarıştığı programdan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Prof.Dr.Murat Küçükuğurlu, arşivin Erzurum'un malı olduğunu, bütün araştırmacılara ve Erzurum'u sevenlere açık olacağını belirterek bir ilki gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli Prof.Dr.Murat Küçükuğurlu, Naci Elmalı ve Neslihan Arzu Keteci'ye katkılarından ve sunumlarından dolayı teşekkür etti.

Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan Şubat Ayı'nın konuğunun Talat Uzunyaylalı olduğunu hatırlatarak katılımcılara teşekkür etti

Daha sonra Prof.Dr.Murat Küçükuğurlu, Naci Elmalı ve Neslihan Arzu Keteci'ye günün hatırasına birer şilt ve kitaplar hediye edildi. Şube Başkanı M.Hanefi İspirli, Erzurum'un tanınmış avukatlarından Sadrettin Haşıloğlu, Prof.Dr.Erol Kürkçüoğlu tarafından şiltlerin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından faaliyet sona erdi.

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