Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı.
Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı.
IHAAW223225-ASA/31-01-2017
- Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı.
31.01.2017 22:32:25 TSI
NNNN