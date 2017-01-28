28.01.2017 03:19:37

Twitter'dan yeni özellik

Twitter mobil uygulamasında değişikliğe giderek yeni özelliğini duyurdu...

Ajanslarda yer alan habere göre; Twitter mobil uygulamasında yer alan 'Anlar' sekmesini kaldırıp yerine 'Keşfet'i getireceğini açıkladı. 'Anlar' tamamen kalkmayacak ancak 'Keşfet' sekmesi altında devam edecek.

Twitter'dan yapılan açıklamada 'Keşfet' sekmesinde trendler, arama ve canlı videolar görülebilecek.

Kullanıcıların aradıkları bulmakta zorluk çektikleri yönündeki geri bildirimleri üzerine harekete geçen Twitter, neler olup bittiğinin daha rahat anlaşılabilmesi için Keşfet'i hayata geçirmeye karar verdi.

Sekme altında popüler olan her şeye ulaşılabilecek.

Önümüzdeki haftalarda önce Android'de hayat bulacak olan bu yenilikten faydalanmak için uygulamanızın güncel olması gerekiyor.

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