04.02.2017 18:39:43
TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi
TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Seramikan ile Galatasaray, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda karşılaştı.
TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Seramikan ile Galatasaray, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda karşılaştı.
Maçı Galatasaray 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Seramiksan'ın yeni oyuncusu Natasa Krsmanovic Aslan karşısında forma giydi. Maçın ilk setini konuk ekip Galatasaray, 20-25 alarak durumu 1-0 yaptı. İkinci sette tutuk bir oyun sergileyen Seramiksan bu seti de 20-25 kaybetti ve maçta durumu 2-0 oldu. Maçın üçüncü setini de Galatasaray 18-25 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Salon: Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu
Hakemler: Arzu Emreoğlu, Zuhal Küçükboyacı
Seramiksan Spor: Sıla, Ceyda, Yamila Nizetich, Desislava, Gamze Türk, Gamze Ergin, Çağla, Elif, Susan Jessica Tow-Arnett, Meryem, Natasa Krsmanoviç, Sedef, Cansu, Selime
Galatasaray: Sinead, Ezgi, Nihan, Ada, Charlotte, Seda, Su, Aslı, Güldeniz, Gamze, Nadia, Ruseva, Naz, Sursevil
Setler: 20-25, 20-25, 18-25
Süre: 29, 28, 26
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