04.02.2017 18:39:43

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Seramikan ile Galatasaray, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda karşılaştı.

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TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Seramikan ile Galatasaray, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda karşılaştı.Maçı Galatasaray 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Seramiksan'ın yeni oyuncusu Natasa Krsmanovic Aslan karşısında forma giydi. Maçın ilk setini konuk ekip Galatasaray, 20-25 alarak durumu 1-0 yaptı. İkinci sette tutuk bir oyun sergileyen Seramiksan bu seti de 20-25 kaybetti ve maçta durumu 2-0 oldu. Maçın üçüncü setini de Galatasaray 18-25 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.Salon: Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor SalonuHakemler: Arzu Emreoğlu, Zuhal KüçükboyacıSeramiksan Spor: Sıla, Ceyda, Yamila Nizetich, Desislava, Gamze Türk, Gamze Ergin, Çağla, Elif, Susan Jessica Tow-Arnett, Meryem, Natasa Krsmanoviç, Sedef, Cansu, SelimeGalatasaray: Sinead, Ezgi, Nihan, Ada, Charlotte, Seda, Su, Aslı, Güldeniz, Gamze, Nadia, Ruseva, Naz, SursevilSetler: 20-25, 20-25, 18-25Süre: 29, 28, 26