01.02.2017 16:58:39

Tuzlaspor'un başına Ümit Davala geçti

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da, teknik direktörlük koltuğuna Başkan Yardımcısı Ümit Davala geçti.

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Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da, teknik direktörlük koltuğuna Başkan Yardımcısı Ümit Davala geçti.Teknik Direktör Aydın Kaldırım'ın yönetim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası karşılıklı anlaşarak görevi bıraktı. Yaşanan gelişmenin ardından teknik direktörlük görevine Tuzlaspor yönetiminde yer alan Ümit Davala getirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün Teknik Direktörü Aydın Kaldırım ile karşılıklı mutabakata varılarak anlaşmamız sona ermiş olup, teknik kadro kurma ve sürdürme sorumluluğu bugünden itibaren Ümit Davala'ya verilmiştir. Aydın Kaldırım ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki süreçte Ümit Davala ve ekibine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Ümit Davala, bugün Bayrampaşa ile yapılan hazırlık maçında kulübede yer aldı.