Tuzla, Galatasaray'ı parçaladı: 3-2

Süper Lig'de devre arasına girilmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkan Galatasaray, ağır mağlubiyet yaşadı. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, 9 kişi kaldığı karşılaşmada Tuzlaspor'a 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Galatasaray'da Chedjou ve Yasin Öztekin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken Tuzlaspor'da ise Doğan Ateş oyundan atıldı.
Galatasaray'ın gollerini 45. dakikada Chedjou ve 76. dakikada Linnes kaydederken Tuzlaspor'un gollerini 51. dakikada Arif, 53. dakikada Tuncay ve 58'de Ozan attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray 5 puanda kalırken, Tuzlaspor 9 puana yükselerek gruptaki liderliğini perçinlendi.