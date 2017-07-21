21.07.2017 14:40:17

Tuzla deniz turizminde atağa kalktı

2015 yılında Via Properties tarafından 1 milyar TL maliyetle hayata geçirilen Viaport Marina, son 2 yılda Tuzla’ya değer sağlayarak, ilçeyi İstanbul’un önemli merkezi haline getirdi.

Denizcilik sektörünün deneyimlenmemiş projesi olarak lanse edilen, içerisinde alışveriş merkezi, tema park, konser alanı, akvaryumu, eğlence merkezi, fuar meydanı gibi etaplardan oluşan Viaport Marina, Tuzla'yı devler ligine çıkardı.

Türkiye'nin en yeni marinasına sahip, mega yatların da yanaşabildiği Viaport Marina 750 yat kapasitesine sahip iki ayrı marinadan oluşuyor. Sosyal yaşamın ortasında konumlanan marina, tek sahiplerinin son dönemde en çok tercih ettiği lokasyonlardan biri olarak ortaya çıkıyor.

"Viaport Marina İstanbul'un marka yüzü"

Projenin İstanbul'un marka yüzlerinden biri haline geldiğini belirten Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, "Projemize geçtiğimiz yıl 15 milyon yerli-yabancı ziyaretçi ağırladık. Bu yıl ise bu rakam 25 milyon kişiye çıkacak" diye konuştu.

"Rüzgarı tersine çevirdik"

Denizcilik sektörü adına ise kurdukları Via Fuarcılık ile düzenledikleri fuarlarla bugüne kadar sektörü Tuzla'ya taşıdıklarını kaydeden Bayraktar, "Tuzla bugüne kadar denizciliğin, tersanelerin kalbiydi. Şimdi ise tekne sahiplerinin en çok ilgilendiği marinaların arasında Viaport Marina bulunuyor. Rüzgarı tersine çevirdik ve özelleştirilmiş, halktan soyutlanmış marinaların yanı sıra, eğlence ve sosyal yaşamı da marinanın yanı başına yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

Coşkun Bayraktar, "Dünyadaki tüm örneklere bakıldığında, biz dünyada eşi olmayan bir projeye imza attık. İnsanlar Viaport Marina ile denizle barıştırdık ve denizin ortasına kadar yürünebilen bir marina inşa ettik" dedi.