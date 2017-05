10.05.2017 19:03:21

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın Özel Çocukları Yeteneklerini Sergiledi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda her hafta ücretsiz eğitim alan 'Özel Çocuklar', 17 farklı teknikle hazırladıkları 230 resmi Engelliler Haftası özel sergisinde sergiledi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda her hafta ücretsiz eğitim alan "Özel Çocuklar", 17 farklı teknikle hazırladıkları 230 resmi Engelliler Haftası özel sergisinde sergiledi.Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu, Engelliler Haftası'na özel düzenlediği resim sergisi ile engelleri bir kez daha kaldırdı. Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen resim sergisinin açılışına Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve eşi Güler Çalışır, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Bacacı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İlçe protokolü, açılış kurdelasını özel çocuklarla birlikte kesti.Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın her hafta düzenlediği resim dersinde ücretsiz eğitim alarak yeteneklerini keşfeden ve geliştiren, sosyal hayatın içinde yer alan 20 özel çocuk, 17 farklı teknikle hazırladıkları 230 resmi Engelliler Haftası özel sergisinde sergiledi. Özel çocukların yalancı gravür, ip baskı, kolaj, tipografi, portre, balık doku, kozalak boyama, basit tekniklerle hayvan çizimi, natürmort, keçeden yastık bulut yapımı, hamurdan mantar şehir, pastel boya ile 15Temmuz, maketten 3 boyutlu soyut çalışma, hamurdan kâğıt üzerine çiçek yapımı, origami kedi, kâğıttan duvar süsü yapımı ve seramik boyama teknikleri hazırladıkları resimler, protokol tarafından ilgiyle incelendi.Yine Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda her hafta eğitim alan Özel Çocuklar Halk Oyunları ekibi de, sergiye folklor gösterisi ile renk kattı. Özel çocuklar, müziğin ritmine vücut hareketleri ile uyum sağlayarak başarılı bir performans sahneledi.Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu'nun Engelliler Haftasına özel düzenlediği resim sergisi Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde 10-11 Mayıs tarihleri arasında sergilenecek.