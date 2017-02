17.02.2017 10:29:41

Tütüncü Kepezli kadınların eğlencesine ortak oldu

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği kadınlar matinesine Belediye Başkanı Hakan tütüncü de katıldı.

Ocak ayında yaşanan terör olayları nedeniyle bu aya ertelenen matinede, 500'den fazla Kepezli kadın bir araya geldi. Ev kadınlarının sosyalleşmesi, hayatın günlük stresinden uzaklaşması için düzenlenen matinelerde, canlı müzik yapılıyor, sohbetler ediliyor.Kadınların ulaşımı da sağlanıyorEvlerinde hazırladıkları hamur işi, kısır gibi yiyeceklerini de alarak bulundukları bölgelerinden otobüslerle düğün salonlarına getirilen kadınlar, eğlence programı sona erdiğinde de yine mahallelerine bırakılıyor. Yüzlerce kadının katıldığı matineler, her ay farklı mahallede düzenlenerek tüm Kepezli kadınların yararlanması amaçlanıyor.Kadınlar bizim için değerli'Kadınlar Günü'nün yılda bir gün olmadığını vurgulayan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, kadınların her zaman için toplumda değerli olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını söyledi. Belediye olarak en çok çocuklar ile kadınları önemseyen projeler gerçekleştirdiklerini belirten Tütüncü, kadınların daha güzel yaşaması için güzel imkanlar sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Bir yandan meslek edindirme kurslarında gayretler gösterirken bir taraftan da kadınlar matineleri tertiplediklerini belirten Tütüncü, "Böylesi her ay düzenlediğimiz etkiliklerle sizleri biraz eğlendirelim istiyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.