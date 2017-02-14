15.02.2017 00:16:15

Tutuklu Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye

15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan 48 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliye edildiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimine ilişkin davada, tutuklu 48 askeri öğrencinin tahliyesine karar verdi. Davada, 2 komutan dışında tutuklu kalmadı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 komutan hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianameyi kabul eden mahkeme, duruşmaya hazırlık tutanağını tamamladı. Buna göre mahkeme, "ByLock kullanıcısı olmadıklarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı, Genelkurmay Başkanlığı'nın idari tahkikat raporu ve sanıkların havale yaptıkları belirtilen hesaba ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen raporu" göz önünde bulundurarak, tutuklu 48 askeri öğrencinin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, "üzerilerine atılı suçun niteliği, toplanan deliller, dosyadaki beyanlara dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunması, kaçma ve delil karartma" ihtimalini dikkate alarak, sanıklardan eski Albay Hüseyin Ergezen ve eski Yüzbaşı Kenan Baştuğ'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dava açılmadan önce soruşturma kapsamında, 91 askeri öğrenci tutuklu bulunuyordu. Savcılığın talebiyle bunlardan 43'ü iddianame mahkemeye gönderilmeden sulh ceza hakimliğince tahliye edilmişti.

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