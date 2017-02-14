SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Tutuklu Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye
15.02.2017 00:16:15

Tutuklu Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye

15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan 48 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliye edildiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimine ilişkin davada, tutuklu 48 askeri öğrencinin tahliyesine karar verdi. Davada, 2 komutan dışında tutuklu kalmadı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 komutan hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianameyi kabul eden mahkeme, duruşmaya hazırlık tutanağını tamamladı. Buna göre mahkeme, "ByLock kullanıcısı olmadıklarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı, Genelkurmay Başkanlığı'nın idari tahkikat raporu ve sanıkların havale yaptıkları belirtilen hesaba ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen raporu" göz önünde bulundurarak, tutuklu 48 askeri öğrencinin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. 

Mahkeme, "üzerilerine atılı suçun niteliği, toplanan deliller, dosyadaki beyanlara dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunması, kaçma ve delil karartma" ihtimalini dikkate alarak, sanıklardan eski Albay Hüseyin Ergezen ve eski Yüzbaşı Kenan Baştuğ'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dava açılmadan önce soruşturma kapsamında, 91 askeri öğrenci tutuklu bulunuyordu. Savcılığın talebiyle bunlardan 43'ü iddianame mahkemeye gönderilmeden sulh ceza hakimliğince tahliye edilmişti.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

PSG'den Barcelona'ya tarihi fark
PSG'den Barcelona'ya tarihi fark
Şampiyonlar Ligi 2. Tur’unda Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-0 yendi...
15.02.2017 00:50:41
Türkiye'ye Fırat Kalkanı övgüsü
Türkiye'ye Fırat Kalkanı övgüsü
SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Ulutaş, 'Fırat Kalkanı, Türkiye’nin başarı hikayesidir' dedi...
15.02.2017 00:39:43
Usain Bolt yılın sporcusu
Usain Bolt yılın sporcusu
Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu Jamaikalı atlet Usain Bolt seçildi...
15.02.2017 00:05:10
İngiltere'den Kuzey Kore'ye çok sert tepki
İngiltere'den Kuzey Kore'ye çok sert tepki
Kuzey Kore yönetiminin hafta sonunda gerçekleştirdiği füze denemesinin ardından İngiltere, konuyla ilgili olarak bu ülkenin Londra Büyükelçisi Choe II'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
14.02.2017 22:25:58
''Zigetvar'daki Kanuni türbesinde çalışmalar sürecek''
''Zigetvar'daki Kanuni türbesinde çalışmalar sürecek''
Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pap, 1566'da Zigetvar kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni türbesi çalışmaların bu yıl da devam edeceğini söyledi.
14.02.2017 22:10:11
Amerikan Gizli Servis'in başkanı emekliye ayrılıyor
Amerikan Gizli Servis'in başkanı emekliye ayrılıyor
ABD Başkanı ve ailesini korumakla görevli olan Gizli Servis'in Başkanı Joseph Clancy emekliye ayrılacağını açıkladı.
14.02.2017 21:52:24
Az yemek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor
Az yemek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor
Bilim adamları, kalori tüketimini azaltmanın hücrede yaşlanma sürecini yavaşlattığını keşfetti.
14.02.2017 21:06:04
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Sırrı Süreyya Önder: PYD önemli bir müttefik
Sırrı Süreyya Önder: PYD önemli bir müttefik
Abdülkadir Selvi: IŞİD'den El Bab'daki militanlara son talimat
Abdülkadir Selvi: IŞİD'den El Bab'daki militanlara son talimat
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
'PYD bir Barzani olamaz mı?'
'PYD bir Barzani olamaz mı?'
15 Temmuz gecesinde sır: 20 sivil aranıyor
15 Temmuz gecesinde sır: 20 sivil aranıyor
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Etyen Mahçupyan: Yeni sistemin savunulması zor
Etyen Mahçupyan: Yeni sistemin savunulması zor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'PYD bir Barzani olamaz mı?'
'PYD bir Barzani olamaz mı?'
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Dünya siyasetine Türk tipi katkı: Hükümet yanlısı muhalefet
Dünya siyasetine Türk tipi katkı: Hükümet yanlısı muhalefet
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Suriyeli Kürt muhalifler Moskova'ya gitmiyor
Suriyeli Kürt muhalifler Moskova'ya gitmiyor
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
Ahmet Taşgetiren: 'Hayır'cılara ihanetçi denilmesine karşıyım
Ahmet Taşgetiren: 'Hayır'cılara ihanetçi denilmesine karşıyım
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Bir Türk 6 Alman’ı yangından kurtardı
Bir Türk 6 Alman’ı yangından kurtardı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları