24.02.2017 09:12:57

Tutkusu işi oldu

İzmirli genç girişimci Abdullah Kiremitci, yamaç paraşütü ve sörf yapmak isteyip araştırma yaparken yaşadığı sıkıntıları işe dönüştürdü.

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İzmirli genç girişimci Abdullah Kiremitci, yamaç paraşütü ve sörf yapmak isteyip araştırma yaparken yaşadığı sıkıntıları işe dönüştürdü.İzmirli genç girişimci Abdullah Kiremitci, yamaç paraşütü ve sörf yapmak isteyip araştırma yaparken yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bir iş fikri ortaya çıktı. Kiremitci, adrenalin temelli aktiviteleri gerçekleştirmek adına ihtiyaç duyulan bilgilerin ve bu aktivitelere yönelik kullanıcının tüm detayları görerek karar verebileceği bir sistem olmadığını fark ederek Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisinin desteğiyle Kuluçka Merkezi Minerva'da fikrini işe dönüştürdü.Kiremitci, bir platform fikriyle yola çıktıklarını ifade ederek, "Turizm sektöründe alternatif kanallar oluşturan adrenalin temelli aktivitelerin online rezervasyonu üzerine bir platform fikriyle yola çıktık. Bu alana baktığımızda, dünyada benzeri olmayan Kapadokya Bölgesi ve balon uçuşları, eşsiz manzarası ile alanının en özellerinden biri olan Ölüdeniz ve yamaç paraşütü, Alaçatı sörf bölgesi, dalış, bölgelerimiz, kısÂ¸ turizminde Uludağ ve Kartalkaya ülke turizminde ciddi bir payı oluşturuyor. Althernas.com tüm bu geniş alan içinde sanal bir pazar olarak, hem bu hizmetleri verenlerle hizmeti almak isteyenleri doğru şekilde bir araya getirmeyi hedefliyor. Örneğin, 1900 metre yükseklikten gerçekleştirilecek yamaç paraşütü atlayışı için hangi firma ile bu aktiviteyi yapacağınızı, firma ve pilotunun deneyimini, güvenlik kriterlerini, aktivitenin tüm detaylarını ve karşılaştırmalı fiyatları sitemiz aracılığıyla ulaşılabilir hale getirdik" dedi."İlk var olan projeyiz"Yerli ve yabancı alternatif spor tutkunlarının, aktivitelerini uzun zaman öncesinden güvenli olarak tüm detaylarıyla planlayabilecekleri bir platform geliştirdiklerini belirten Abdullah Kiremitci, şöyle devam etti:"Turizm hareketliliği, gelişen teknolojiye uyumlu olmayı zorunlu kılıyor. Bu yoğun hareketliliğe, ancak mobil teknolojilerle cevap verebiliriz. İnternet kullanıcılarının yüzde 66'sının mobil olduğu bir dönemde, turizm sektöründe aktivite rezervasyonu özelinde ilk var olan projeyiz. Yani gitmek istediğimiz yolu önce kendimiz açmamız, bu alandaki pazarı tanımlamamız gerekiyor. Platformumuz, kullanıcılara, aktivitelerin içeriğini tüm detayları ile görebilme ve farklı hizmet sağlayıcıların fiyatlarını karşılaştırma imkanı da veriyor. Ayrıca, fiyat itibariyle yüksek sayılabilecek aktiviteleri, taksitli ödeme imkanı ve ücretsiz iptal avantajlarıyla kullanıcılara sunuyoruz. Böylece adrenalin sporlarına olan talep de artıyor. Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezinde projemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Öncelikle yurt içinde daha sonra belirlenen öncelikli uluslararası noktalarda tüm kullanıcıların sınır tanımadan istedikleri aktivitelere ulaşmalarına imkan sağlamayı hedefliyoruz."