30.12.2016 10:42:31

Tut İlçesi hızlı tren ile gelişmek istiyor

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında yapılması planlanan hızlı tren hattının Tut ilçesinden geçmesini isteyen ilçe sakinleri, ilçenin gelişimi için tek umudun hızlı tren olduğunu ifade ettiler.

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Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında yapılması planlanan hızlı tren hattının Tut ilçesinden geçmesini isteyen ilçe sakinleri, ilçenin gelişimi için tek umudun hızlı tren olduğunu ifade ettiler.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Adıyaman'da katıldığı açılışta Adıyamanlılara verdiği müjde büyük sevinç yaşattı. Bakanın açıklamalarının ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın etüt-proje ihalesinin en kısa sürede yapılacağını açıklamasının ardından Gölbaşı, Adıyaman ve Kahta halkı kadar Tut ilçesi sakinlerini de heyecanlandı.Gölbaşı-Adıyaman güzergahı üzerinde bulunan Tut İlçesinin Belediye Başkanı Cemal Avcı, hızlı trenin Tut ilçesinden geçmesinin devlete daha az maliyete mal olacağını öne sürdü.Belediye Başkanı Cemal Avcı, Tut İlçesinin iki dağ arasında sıkışıp kalan, yeterli tarım arazisi olmayan bir coğrafyada gelişime elverişli olmadığını söyledi.Tut İlçesinin gelişmesi için hızlı trenin bir fırsat olduğunu belirten Cemal Avcı, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın verdiği hızlı tren müjdesi herkes gibi bizleri de heyecanlandırdı. Biz bu heyecanımızın sevince dönüşmesini istiyoruz. Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında faaliyete geçecek olan hızlı tren hattının ilçemizden geçmesini talep ediyoruz. Bu talebimizi sadece ilçemiz için değil, devletimiz içinde istiyoruz. Eğer ilçemizden hızlı tren hattı geçerse mesafe 20 kilometre kısalacak. Bu maliyetin yüzde 20 düşmesi anlamına geliyor. Bunun yanında Gölbaşı-Tahta karayolu güzergahına paralel olarak bir hat çekilirse maliyet yüksek olacak ve tarım arazilerine yazık olacak. Kamulaştırma bedeli en az 2-3 kat artacak. Buna karşılık Tut ilçemizdeki arazilerin yüzde 60'ı hazine arazisinden oluşuyor. Tut ilçesinde tarım arazisinin de yok denecek kadar az olması, ayrı bir avantajdır. Devletimizin tüm yetkililerinden, siyasilerden bu talebimizi göz ardı etmemelerini istiyoruz. Etüt-projesinde Tut İlçesini de değerlendirirler ise, bizi memnun edecektir" diye konuştu.