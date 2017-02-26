27.02.2017 11:29:58

Tuşba HEM'den halkoyunları ekibine moral yemeği

Van'ın Tuşba Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından halkoyunları ekibine moral yemeği verildi.

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Van'ın Tuşba Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından halkoyunları ekibine moral yemeği verildi.Bir lokantada düzenlenen yemeğe; Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, HEM Müdürü Abdulkadir Sancaklı ve halkoyunları ekibi katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Müdür Sancaklı, mart ayında yapılacak olan il birinciliği yarışmaları öncesinde ekibin kaynaşması ve onlara moral olması nedeniyle böyle bir programın düzenlendiğini belirterek, "Amacımız arkadaşlarımızın yarışmaya katılmadan önce bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak ve arkadaşların kuruma bağlılığını arttırmaktır" dedi.32 kişiden oluşan ekibin; öğretmen, halkoyunları öğrencileri ve konservatuar öğrencilerinden oluştuğunu ifade eden Sancaklı, "Hedefimiz ilk önce il birinciliği kazanıp, bölge yarışmalarına katılmak ve orada da iyi bir derece alıp Türkiye finaline katılmaktır. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, halkoyunları ekibine ellerinden gelen desteği sunacaklarını dile getirerek, yarışmalarda başarılar diledi.