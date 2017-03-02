02.03.2017 12:04:41

Tuşba'da 'Değerlerimiz geleceğimizdir' eğitimi

Van'ın Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik 'Değerlerimiz Geleceğimizdir' eğitimlerini sürdürüyor.

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Van'ın Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik 'Değerlerimiz Geleceğimizdir' eğitimlerini sürdürüyor.Turgut Özal Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen değerler eğitimine Tuşba Belediye Başkan Vekili Nuri Bekiroğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihni Merey, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zakir Taşkın, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen değerler eğitimi programının açılış konuşmasını yapan Tuşba Belediye Başkan Vekili Nuri Bekiroğlu, "Tuşba Belediyesi ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim alanında sizler için en iyi olanını yapmaya çalışıyoruz. Biz her okulumuz için ayrı ayrı programlar yapıyoruz ve siz değerli kardeşlerimiz için farklı uygulamalar ve farklı planlamalar yapıyoruz. Biz her hafta değişik okullarımızda belirlemiş olduğumuz çeşitli konularda seminer vereceğiz. 'Değerlerimiz Geleceğimizdir' seminerimizi kendi alanında çok kıymetli bilgi ve birikim sahibi olan kanaat önderlerimiz olabilir, kurum amirlerimiz olabilir ve üniversitemizin çok değerleri hocaları eşliğinde düzenleyeceğiz. Amacımız; sizlerdeki olumlu davranışları geliştirmek, ihtiyacınız olan bilgileri vermek ve bir anlamda da rehberlik yapmaktır" dedi.Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muhlis Ceylani ise, "Tuşba Belediyemiz ile birlikte birçok ortak projeler yaptık ve bu projemizde de birlikte hareket ederek öğrencilerimize yönelik 'Değerlerimiz Geleceğimizdir' değerler eğitimini başlattık. Tuşba Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nuri Bekiroğlu ve ben aslında birer eğitimciyiz ve eğitimci olduğumuz için öğrencilerimize yönelik beraberce projeler yapıyoruz. Tuşba ilçemizde yapmış olduğumuz birçok projede Yüzüncü Yıl Üniversitemizin katkısı çok büyük oldu. Örnek olarak geçen yıllarda 'Anne Üniversitesi' projemizde, 'Üniversite Okullarla Buluşuyor" projemizde ve Kutlu Doğum Haftası etkinliklerimizde bizlere katkıları oldu, teşekkür ediyoruz kendilerine. Sayın kaymakamlarımızın da bizlere çok faydası oldu ve yapılan deneme sınavlarımızda bizlere kaynak kitaplar temin ettiler, yine kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli öğrenci arkadaşlarım, bizim zamanımızda kara tahtalar vardı ve tebeşirin tozunu yutuyorduk. Okullarımız sobalıydı ve ders kitaplarımız yoktu. Şimdi sizler okula gelmeden ders kitaplarınız masalarınızın üzerinde sizleri bekliyor. Okullarımız kaloriferli, doğalgaz ile çalışıyor ve Fatih Projesi ile akıllı tahtalarınız var. Nereden nereye geldik. Bizim en büyük çabamız, sizlerin mutluluğudur ve siz mutlu olursanız biz anne ve babalar da mutlu olacağız. Değerlerimize sahip olmanızı ve başarılı olmanızı istiyoruz. Sosyal faaliyetlere katılın ve hep spor yapın" diye konuştu.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihni Merey ise, slayt sunumu eşliğinde 'Demokrasi ve Demokrasi Kültürü' hakkında öğrencilere bilgiler verdi.Düzenlenen eğitiminin sonunda Tuşba Belediye Başkan Vekili Nuri Bekiroğlu ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani tarafından Doç. Dr. Zihni Merey'e plaket takdim edildi.