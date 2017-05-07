TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak

07.05.2017 13:40:30
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, yarın AA Finans Masası'na konuk olacakTürk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanacak toplantı, saat 11.30'da başlayacak.
Temel Kotil, AA Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.
Kotil'in açıklamaları, AA Finans'ın Twitter hesabı "@aa_finans"tan da anlık takip edilebilecek.