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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil AA Finans Masası'na konuk oldu: (2)
08.05.2017 14:24:28

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil AA Finans Masası'na konuk oldu: (2)

-'Boeing'in yeni bir çalışması var. Orta büyüklükte bir uçak yapmak istiyorlar. Sayın bakanımızdan da izin aldım. Kendilerine mektup yazdım. Ortak olmak istiyoruz'-'ANKA'da teslimata başladık. Bu yıl 20 tanesini teslim edeceğiz'-'Sivil programlarda çok daha fazla gelir var. Dolayısıyla bizim TAI de hayal ettiğimiz gelecek gelirinin çoğunu sivil programlardan elde eden bir şirket'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, Boeing'in yeni bir çalışması olduğunu belirterek, "Orta büyüklükte bir uçak yapmak istiyorlar. Sayın bakanımızdan da izin aldım. Kendilerine mektup yazdım. Ortak olmak istiyoruz." dedi.

Kotil, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği AA Finans Haberleri Terminali'nden canlı yayınlanan Finans Masası'na konuk oldu.

ANKA'ya yönelik son gelişmeler hakkında bilgi veren Kotil, ANKA'nın testlerinin bittiğini ve seri üretime geçtiklerini belirterek, "Şu anda 7 taneyi ürettik. İnşallah silahlı kuvvetlerimizin ilgili ünitelerine teslim etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kotil, ANKA'ya yeniden bir kanat tasarladıklarına işaret ederek, "Amerikalıların 'gray eagle' dedikleri bir uçağı var. Biz o kaliteye kadar geldiğimizin ve yaklaştığımızın farkındayız. İnşallah ANKA'dan sonra daha yukarılara çıkabilen ve burada daha uzun süre kalan cihazların peşindeyiz." diye konuştu.

ANKA'da teslimata başladıklarını, bu yıl 20 tanesini teslim edebileceklerini aktaran Kotil, ayda 2 tane ürettiklerini ama bunu daha da hızlandırabileceklerini dile getirdi.

Kotil, TAI'nin yarım milyar dolarlık ciroyu Boeing, Airbus ve Lockheed Martin gibi şirketlere uçak alt sistemleri yaparak elde ettiğine dikkati çekerek, "Eğer bugün kendi özgün ürünlerimize çalışabilseydik, bu 500 milyon 5 milyardı (dolar)." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin oyuncu olabilmesi için TAI'nin tasarımının tek başına yetmediğini vurgulayan Kotil, bunun yanında diğer alt sistemleri de Türkiye'de tasarlayacak, yapacak insanların olması gerektiğini, TAI olarak kendilerinin buna talip olmadıklarının altını çizdi.

Kotil, geçen günlerde İtalyan Leonardo firmasının genel müdürünün Türkiye'de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"12 milyar avro ciro yapan bir şirket, bizden büyük. Genel müdür, 'Biz sizi kıskanıyoruz. Benim ülkemde benim şirketime senin şirketine olan ilgi yok' dedi. Türkiye'de şu anda savunma sanayisinde sayın cumhurbaşkanımızdan başlayarak tarladaki amcaya kadar herkesin bu ülkedeki teknolojiye o kadar ilgisi var ki, bu gerçekten diğer ülkelerde yok."


-"Bu sene sonu itibarıyla HÜRKUŞ'ta teslimlere başlayacağız"


Temel Kotil, ATAK helikopterinin 21'incisini teslim ettiklerini söyledi.

Bu yıl içinde 24 tane daha teslim edecek şekilde kendilerini hazırladıklarını belirten Kotil, bu ürünü yurt dışına pazarlamak için ciddi çalışmaları olduğunu belirterek, talip olanlarla ilgili, "Latin Amerika'dan da var, Ortadoğu'dan da var, Orta Asya'dan da var ilgi gösteren... Bahtı açık olan bir cihazımız. Bayağı iyi satacak." dedi.

Kotil, bu sene sonu itibarıyla HÜRKUŞ'ta da teslimlere başlayacaklarını, bu sene sonu ayda 2 HÜRKUŞ'u teslim edeceklerini dile getirdi.

ATAK'a geliştirilen milli radarın ne zaman yerleştirileceği ile ilgili soru üzerine Kotil, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim 79 helikopterimiz bize kontrat edilmiş, bir an önce teslim edilmesi gerekiyor. Bu 79 helikopterin 21'ini teslim ettik, 24'ünü de bu sene ediyoruz. Ve bir sene sonra hepsi bitiyor. Dolayısıyla biz bu 79'u bugünkü sistemlerle teslim ederiz. Yani bu geliştirilen sistemler bir sonraki versiyonda olacak."


-"Yılı inşallah 48 uçakla tamamlayacağız"


TUSAŞ/TAI Genel Müdürü Kotil, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağının (HÜRKUŞ) A modelini yaptıklarını ve B modelini yıl sonunda teslim edeceklerini belirterek, "A'nın üzerine C'yi kondurduk. Platform platformdur, uçak uçaktır. Üzerine sistem entegre ediyorsunuz. HÜRKUŞ C'yi silahlı olarak test ettik. İki testte de aynı yerden vurdu. 7 kilometreden ateş ediyor, 7-8 kilometreden işaretliyor. Düşmanı işaretleyip füzeyi gönderiyor. Şu anda sistem olarak testini yaptık, çalışıyor. Glass (cam) kokpit dediğimiz ASELSAN'ın devam ettiği yıl sonunda bitireceği projeyi bekliyoruz. Bu arada iki uçağımızı silahlandırıp silahlı kuvvetlerin emrine haziran sonu itibarıyla veriyoruz. Aralık ayında hepsi bittiği zaman 2 tane eğitim uçağı, 2 tane silahlı uçak... Yılı inşallah 48 uçakla tamamlayacağız." diye konuştu.

Kotil, HÜRKUŞ'un yurt dışında çok satacağını aktararak, Uzak Doğu'dan çok talep olduğunu dile getirdi.

"Hedefimiz Milli Muharip Uçak'ı biran önce teslim etmek ve Türkiye'nin yolcu uçağı konusunda oyuncu olduğunu görmek" diyen Kotil, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketi Lockheed Martin'in 46 milyar dolar ciro yaptığını ve kendilerinin de bu rakamı hedeflediklerini ifade etti.

Kotil, Boeing'in Lockheed Martin'den çok daha küçük bir savunma sanayi şirketi olmasına rağmen 256 milyar dolar geliri bulunduğuna işaret ederek, "Sivil programlarda çok daha fazla gelir var. Dolayısıyla bizim TAI de hayal ettiğimiz gelecek gelirinin çoğunu sivil programlardan elde eden bir şirket. Çünkü sivil uçaklar daha çok alınıyor. Ülkenin savunmasını üzerimize alırız, bu ülkenin savunmaya dönük neye ihtiyacı varsa TAI onu Allah'ın izniyle hep yapacak. Onu yaparken de onun 3-4 kat daha büyük bir ciroyu ve hacmi sivilden oluşturmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

TAI'nin bugünkü gündeminde sivil uçak yapmak olmadığını vurgulayan Kotil, "Boeing'in yeni bir çalışması var. Orta büyüklükte bir uçak yapmak istiyorlar. Sayın bakanımızdan da izin aldım. Kendilerine mektup yazdım. Ortak olmak istiyoruz." bilgisini verdi.

Kotil, TAI'nin 20 yıl sonra gelirinin çeyreğini savunmadan, onun 3 katını da sivil programlardan elde etmesini hedeflediklerini belirterek, TAI'nin kuruluş sürecini anlattı.

Temel Kotil, TAI'nin halka arz süreciyle ilgili bir soru üzerine, TAI'nin özel şirket olduğunu ve borsaya açılsalar da açılmasalar da bir şeyin değişmeyeceğini söyledi.

TAI'nin daha önce borsaya açılma sürecine girdiğini ancak sonra geri çekildiğini aktaran Kotil, "Bu nedenle biz şu anda borsaya açık şirket gibi raporlama yapıyoruz. Büyüklerimiz açarsa eyvallah, açmazlarsa biz yine açık gibi devam ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)


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