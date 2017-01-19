19.01.2017 14:03:46

Turşu bidonlarında 21 kilo uyuşturucu bulundu

Mardin'den gelip Şanlıurfa üzerinden batı illerine giden yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada bir şahsa ait turşu bidonlarında 21 kilo 150 gram

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Mardin'den gelip Şanlıurfa üzerinden batı illerine giden yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada bir şahsa ait turşu bidonlarında 21 kilo 150 gram esrar maddesi çıktı.Edinilen bilgiye göre, Mardin'den gelip Şanlıurfa üzerinden batı illerine gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durduran Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsün bagaj kısmında arama yaptı. Yapılan aramada Hikmet Ç. isimli yolcuya ait turşu bidonlarının içerisinden turşularla birlikte 21 kilo 150 gram esrar maddesi çıktı. Olayla ilgili Hikmet Ç. gözaltına alınırken, turşu bidonlarının içinden çıkan poşetlere sarılı esrar ise emniyete götürüldü.(Şinasi İnan/İHA)