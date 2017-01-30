SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Türkmenlerden İbadi'nin kabinesine eleştiri var
30.01.2017 14:41:17

Türkmenlerden İbadi'nin kabinesine eleştiri var

İbadi'nin 2003 sonrası dönemde iktidarda bulunan ve izlediği mezhepçi politikalar ile karıştığı yolsuzluklar nedeniyle eleştirilen Dava Partisi (Şii) mensubu bir Türkmeni getirme niyetinde olduğu konuşuluyor...

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Konu ile ilgili olarak AA'ya röportaj veren Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşet Salihi, "Bunu kabul etmeyeceklerini" söyledi.

"İBADİ, BİZE SORSUN"

Salihi, "İbadi'nin Ticaret ya da Sanayi bakanlığına üyesi olduğu Şii Dava Partisi mensubu 'sözde Türkmen aday' seçeceği duyumunu aldık. Bu durum, Türkmenler açısından endişe verici. İbadi, Bakan seçmeden önce bunu kendi çevresine değil, Türkmen halkının oylarıyla mecliste bulunan bizim partimize (ITC milletvekillerine) sormalı" dedi.

"SÖZ VERMİŞTİ..."

Haklarındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmeleri ya da meclis tarafından görevden alınmaları nedeniyle Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının bir süredir boş olduğunu hatırlatan Salihi, yaşanan bu gelişmelerden sonra birkaç defa görüştüklerini anlattığı İbadi'den kabinesinde Türkmen isme yer vermesini talep ettiklerini ve onun da bu konuda kendilerine söz verdiğini aktardı.

"Şİİ PARTİLERE YAKIN BİRİSİ..."

İki yılı aşkın süredir kabinede Türkmenlerin yer almadığını kaydeden Salihi, söz konusu boş bakanlıklara Şii partilere yakın birisinin seçilmesini istemediklerini ifade etti. Salihi şunları kaydetti:

"Bakanlar Kurulunda alınacak kararlara seyirci kalan değil, Türkmenlerin hak ve hukukunu savunabilen bir Türkmen ismin bakan olmasını istiyoruz. Şii partili Türkmen adaya kesinlikle razı olmayız. Şii partili bakan Türkmenleri temsil etmez. O Bakan, kendi partisini temsil eder."

Salihi, İbadi'nin daha önce sık sık dile getirdiği ancak bir türlü hayata geçiremediği "teknokratlar hükümeti" açıklamalarına ilişkin ise "Eğer söz konusu olan partili değil bağımsız adaysa, İbadi'ye Türkmenlerin bağrından kopmuş teknokrat aday da sunabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

IRAK'TAKİ "BOŞ BAKANLIKLAR"

Irak'ta haklarındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmeleri ya da meclis tarafından görevden alınmaları nedeniyle Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıkları aylardır boş bulunuyor. Maliye Bakanlığına ise İbadi vekalet ediyor. İbadi'nin özellikle Maliye Bakanlığına vekalet etme nedeni olarak, "uzun yıllar meclisteki Ekonomi Komitesi'ne başkanlık etmesi sebebiyle, dünya petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte ülkenin boğuştuğu ekonomik krize yeni politikalar geliştirme konusunda gereken deneyim ve birikime sahip olması" gösteriliyor.

İbadi kabinesinde özellikle İçişleri ve Savunma bakanlıklarının boş olması ülkedeki birçok çevre tarafından eleştiriliyor. İbadi'nin söz konusu bakanlıklara getirilmesi için seçeceği adayları yakında meclisin onayına sunması bekleniyor.

"KARIŞIK" MECLİS

Şii, Sünni, Kürt, Türkmen ve Hıristiyan grup ve milletvekillerinin yer aldığı mecliste, İbadi'nin sunacağı adaylar üzerinde anlaşma sağlamasının zor olabileceği üzerinde duruluyor. İbadi, daha önce yaptığı açıklamada bu konuda topun mecliste olduğunu ifade etmişti.

BAKANLIK SAYISI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İbadi 17 Ağustos 2015'te aldığı kararla 33 olan bakanlık sayısını 22'ye düşürmüştü. Lağvedilen bakanlıklar arasında İran'a yakın Şii Bedir Grubu'nun üyesi ve Türkmen Muhammed Mehdi Beyati'nin yürüttüğü İnsan Hakları Bakanlığı da bulunuyordu.

"TÜRKMEN" BAKAN

Irak'ta kabinede Türkmen bakan bulunma konusunda ayrılan bir kontenjan olmasa da, 2003 sonrası dönemlerdeki hükümetlerde genelde hep bir Türkmen bakan yer almıştı.

"TÜRKMEN" AMA "Şİİ"

Kabinede yer alan bu bakanların genelde Şii partilerden olması Türkmen halkını yeterince temsil edip etmedikleri konusunda tartışmalara neden olduğu gibi bazı Türkmen çevreleri bu duruma tepki göstermişti.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

İsveç ve Danimarka, Kanada'daki cami saldırısını kınadı
İsveç ve Danimarka, Kanada'daki cami saldırısını kınadı
Danimarka ve İsveç, Kanada'nın Quebec kentinde bir camiye yapılan silahlı saldırıyı kınadı.
30.01.2017 15:02:43
Volkswagen dünyanın en çok üreteni oldu
Volkswagen dünyanın en çok üreteni oldu
İki yıldır emisyon skandalı sebebiyle mahkemelerle uğraşan Alman devi Volkswagen, dünyanın en çok otomobil üreten şirketi oldu.
30.01.2017 15:01:05
Hugo Chavez'in hayatı dizi oluyor
Hugo Chavez'in hayatı dizi oluyor
2013'te hayatını kaybeden eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in hayatı 'El Comandante' isimli dizi ile TV'lere taşınıyor. Fakat Chavez destekçileri durumdan memnun değil.
30.01.2017 14:59:18
Leicester City Galatasaray'ın teklifini reddetti
Leicester City Galatasaray'ın teklifini reddetti
Adı Galatasaray'la anılan Arjantinli golcü Leonardo Ulloa için yapılan teklif Leicester City kulübü tarafından reddedildi.
30.01.2017 14:44:40
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta, yarın öğle saatlerinden çarşamba gecesine kadar fırtına bekleniyor.
30.01.2017 14:33:13
Dev projeyi durdurdu
Dev projeyi durdurdu
Türkiye’nin en büyük, dünyada ise 6’ıncı sırada yer alan Atatürk Barajı Gölü tünellerinde nesli tükenmek üzere olan 5 oklu kirpinin bulunması üzerine, tünel çalışmaları bir süre durduruldu.
30.01.2017 14:32:55
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Elmacı'nın ailesine başsağlığı diledi.
30.01.2017 14:16:45
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
İran, Kürtlere karşı savaşa hazırlanıyor
İran, Kürtlere karşı savaşa hazırlanıyor
Yunanistan’dan Kardak açıklaması
Yunanistan’dan Kardak açıklaması
Rusya'nın Ortadoğu politikası: İdeolojiden pragmatizme
Rusya'nın Ortadoğu politikası: İdeolojiden pragmatizme
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
Erdoğan'dan meyve - sebze fiyatları için talimat
Erdoğan'dan meyve - sebze fiyatları için talimat
Bakan öldürülen PKK'lı sayısını açıkladı
Bakan öldürülen PKK'lı sayısını açıkladı
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
Trump, geri adım atmayacağını açıkladı
Trump, geri adım atmayacağını açıkladı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
Gülen için yeni hamle
Gülen için yeni hamle
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ekonomik güven endeksinde düşüş
Ekonomik güven endeksinde düşüş
101 bin 612 iş yeri kapandı
101 bin 612 iş yeri kapandı
'Erdoğan ve Yıldırım referandum tarihinde anlaştı'
'Erdoğan ve Yıldırım referandum tarihinde anlaştı'
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Suriye politikasının İran'a maliyeti
Suriye politikasının İran'a maliyeti

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları