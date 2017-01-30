30.01.2017 14:41:17

Türkmenlerden İbadi'nin kabinesine eleştiri var

İbadi'nin 2003 sonrası dönemde iktidarda bulunan ve izlediği mezhepçi politikalar ile karıştığı yolsuzluklar nedeniyle eleştirilen Dava Partisi (Şii) mensubu bir Türkmeni getirme niyetinde olduğu konuşuluyor...

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Konu ile ilgili olarak AA'ya röportaj veren Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşet Salihi, "Bunu kabul etmeyeceklerini" söyledi.

"İBADİ, BİZE SORSUN"

Salihi, "İbadi'nin Ticaret ya da Sanayi bakanlığına üyesi olduğu Şii Dava Partisi mensubu 'sözde Türkmen aday' seçeceği duyumunu aldık. Bu durum, Türkmenler açısından endişe verici. İbadi, Bakan seçmeden önce bunu kendi çevresine değil, Türkmen halkının oylarıyla mecliste bulunan bizim partimize (ITC milletvekillerine) sormalı" dedi.



"SÖZ VERMİŞTİ..."

Haklarındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmeleri ya da meclis tarafından görevden alınmaları nedeniyle Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının bir süredir boş olduğunu hatırlatan Salihi, yaşanan bu gelişmelerden sonra birkaç defa görüştüklerini anlattığı İbadi'den kabinesinde Türkmen isme yer vermesini talep ettiklerini ve onun da bu konuda kendilerine söz verdiğini aktardı.

"Şİİ PARTİLERE YAKIN BİRİSİ..."

İki yılı aşkın süredir kabinede Türkmenlerin yer almadığını kaydeden Salihi, söz konusu boş bakanlıklara Şii partilere yakın birisinin seçilmesini istemediklerini ifade etti. Salihi şunları kaydetti:

"Bakanlar Kurulunda alınacak kararlara seyirci kalan değil, Türkmenlerin hak ve hukukunu savunabilen bir Türkmen ismin bakan olmasını istiyoruz. Şii partili Türkmen adaya kesinlikle razı olmayız. Şii partili bakan Türkmenleri temsil etmez. O Bakan, kendi partisini temsil eder."

Salihi, İbadi'nin daha önce sık sık dile getirdiği ancak bir türlü hayata geçiremediği "teknokratlar hükümeti" açıklamalarına ilişkin ise "Eğer söz konusu olan partili değil bağımsız adaysa, İbadi'ye Türkmenlerin bağrından kopmuş teknokrat aday da sunabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

IRAK'TAKİ "BOŞ BAKANLIKLAR"

Irak'ta haklarındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmeleri ya da meclis tarafından görevden alınmaları nedeniyle Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıkları aylardır boş bulunuyor. Maliye Bakanlığına ise İbadi vekalet ediyor. İbadi'nin özellikle Maliye Bakanlığına vekalet etme nedeni olarak, "uzun yıllar meclisteki Ekonomi Komitesi'ne başkanlık etmesi sebebiyle, dünya petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte ülkenin boğuştuğu ekonomik krize yeni politikalar geliştirme konusunda gereken deneyim ve birikime sahip olması" gösteriliyor.

İbadi kabinesinde özellikle İçişleri ve Savunma bakanlıklarının boş olması ülkedeki birçok çevre tarafından eleştiriliyor. İbadi'nin söz konusu bakanlıklara getirilmesi için seçeceği adayları yakında meclisin onayına sunması bekleniyor.



"KARIŞIK" MECLİS



Şii, Sünni, Kürt, Türkmen ve Hıristiyan grup ve milletvekillerinin yer aldığı mecliste, İbadi'nin sunacağı adaylar üzerinde anlaşma sağlamasının zor olabileceği üzerinde duruluyor. İbadi, daha önce yaptığı açıklamada bu konuda topun mecliste olduğunu ifade etmişti.



BAKANLIK SAYISI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İbadi 17 Ağustos 2015'te aldığı kararla 33 olan bakanlık sayısını 22'ye düşürmüştü. Lağvedilen bakanlıklar arasında İran'a yakın Şii Bedir Grubu'nun üyesi ve Türkmen Muhammed Mehdi Beyati'nin yürüttüğü İnsan Hakları Bakanlığı da bulunuyordu.



"TÜRKMEN" BAKAN

Irak'ta kabinede Türkmen bakan bulunma konusunda ayrılan bir kontenjan olmasa da, 2003 sonrası dönemlerdeki hükümetlerde genelde hep bir Türkmen bakan yer almıştı.



"TÜRKMEN" AMA "Şİİ"



Kabinede yer alan bu bakanların genelde Şii partilerden olması Türkmen halkını yeterince temsil edip etmedikleri konusunda tartışmalara neden olduğu gibi bazı Türkmen çevreleri bu duruma tepki göstermişti.

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