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Türkmenistan'dan AZİADA ve Enerji Şartı tanıtımı
10.05.2017 18:58:43

Türkmenistan'dan AZİADA ve Enerji Şartı tanıtımı

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, AZİADA ve Türkmenistan'ın Enerji Şartı dönem başkanlığıyla ilgili brifing verdi

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkmenistan'ın 2017 Enerji Şartı dönem başkanlığını yürütmesi ve ev sahipliği yapacağı Salon ve Savaş Sanatı 5. Asya Oyunları (AZİADA) hakkında kamuoyunu bilgilendirici etkinlik düzenledi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, 17-27 Eylül arasında başkent Aşkabat'ta yapılacak AZİADA-2017 ve ülkenin bu yıl Enerji Şartı dönem başkanlığını yürütecek olması sebebiyle büyükelçilik binasında brifing verdi. Brifinge, Türkmenistan-Türkiye Dostluk Derneği üyeleri, akademisyenler, Türkmen öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, Kuveyt'te, 2010 yılında Asya Olimpiyat Konseyi (AOK) Genel Merkezinde yapılan anlaşmayla AZİADA 2017'nin eylül ayında Aşkabat'ta yapılmasına karar verildiğini anımsatarak, bunun ülkesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türkmenistan'da AZİADA 2017 için 500 günlük geri sayımı sembolize eden atlı yürüyüşe 5 Mayıs 2016'da başlandığını aktaran Amanlıyev, etkinliğe katılacak misafirlere hizmet vermek için yaklaşık 10 bin gönüllünün hazırlandığını söyledi.

- Türkmenistan'ın Enerji Şartı dönem başkanlığı

Büyükelçi Amanlıyev, Türkmenistan'ın Enerji Şartı dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatarak, Eylül 2017'de Aşkabat'ta düzenlenecek Enerji Şartı Konferansının 28. oturumunun yapılacağını belirtti.

Almanlıyev, dünya çapında büyük enerji potansiyeline sahip Türkmenistan'ın, enerji kaynaklarını üretici, transit geçirici ve tüketici ülkelerin menfaatlerini eşit derecede korumaya devam ederek küresel enerji güvenliğinin istikrarlı yapısını oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.

Küresel enerji güvenliğini sağlamak ve ilgili sorunları çözmek için kapsayıcı yaklaşımlar gerektiğini belirten Almanlıyev, şunları kaydetti:

"Türkmenistan, ilgili tüm yabancı ortaklarla etkili iş birliğini genişleterek, bu stratejik sektörde uluslararası dayanışmanın geliştirilmesine büyük katkı sağlamaya devam edecektir. Aşkabat, dünya enerji pazarlarının büyümesine dair önemli konuların görüşüldüğü, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kurulması, küresel boyutlarda petrol ve doğalgaz sektörünün büyüme yollarının değerlendirildiği uluslararası rekabet merkezine dönüşmektedir."

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