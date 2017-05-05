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Türkiye yüzde 100 yerli tohum üretiyor
06.05.2017 08:49:35

Türkiye yüzde 100 yerli tohum üretiyor

Türkiye'nin yüzde 100 yerli buğday tohumları Tekirdağ'da üretiliyor. Tekirdağ'da buğday tarlasında incelemede bulunan Vali Ceylan, 'Artık yüzde 100 yerli tohum üretebildiğimiz için gerçekten büyük bir mutluluk ve onur duydum' dedi.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli buğday tohumları Tekirdağ'da üretiliyor. Tekirdağ'da buğday tarlasında incelemede bulunan Vali Ceylan, "Artık yüzde 100 yerli tohum üretebildiğimiz için gerçekten büyük bir mutluluk ve onur duydum" dedi.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve daha önce de yabancı rakiplerinin tahtını yıkan Milli Tohum 'Rumeli'yi üreten Trakya Tarım firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Özcan Aygun, melezlemeler sonucu yeni tohum çeşitlerini geliştirmeye devam ediyor. Artık yüzde 100 yerli tohum ürettiklerini ve ülkenin 4 bir yanına üretim hakkı verdiklerini ifade eden Aygun, "Gümbür gümbür geliyoruz. Hububatlarımız artık yüzde yüz yerli ve bunun yanı sıra sadece kendimiz ekmeği yemiyoruz aynı zamanda ekmeği paylaşıyoruz" dedi.

Trakya Tarım Firmasına ait tohum ıslah çalışmalarının yürütüldüğü buğday tarlalarında incelemelerde bulunan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Milli tohumculuğumuz açısından artık yüzde 100 yerli tohum üretebildiğimiz için gerçekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 100 yerli tohum üretebildiğimizi için çok mutluyum"

Ülke tarımı adına tohumculuk açısından çok önemli mesafeler kattettiklerini ifade eden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Bunu burada bir kez daha canlı olarak yerinde gördük. Özellikle hububat, buğday, arpa yulaflardan ötürü tohumların çeşitliliği, melezlenmesi ülkemiz açısından milli tohumun gelişmesi açısından bugün burada bir arkadaşımızın arazisini beraber gezdik. Aynı firmanın tesisini de gezerek paketleme bölümünü görmüştük. Ülke tohumculuğu açısından değerli ve gelecekteki nesillerimiz için de tarımın önemli bir bölümü olan ve Trakya açısından da önemli bir bölüm olan buğday ve arpa tohumunun ne kadar geliştiğini farklı çeşitlerin hem dayanıklılık özellikle hastalıklara, kuraklığa dayanıklılık ve verim açısından 'En iyi, en ideali nasıl elde edebilirizi' elde etmek için arkadaşlar burada çalışıyorlar. Bu Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından da kontrol edilerek verim standarttın sağlandığı, daha sonra da ekim için çiftçimize sunulduğu güzel bir çalışma. Arkadaşları tebrik ediyorum. Milli tohumculuğumuz açısından artık yüzde 100 yerli tohum üretebildiğimizi için gerçekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Güneş daha doğmadan melezlemeler yapılıyor"

Trakya Tarım Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve Yüksek Ziraat Mühendisi İlhami Özcan Aygun ise, "Bu sadece Trakya bölgesi için değil Konya'dan Diyarbakır'a kadar birçok bölgeye üretim hakkı verdik. Bunlar sadece burada değil, Konya'da da üretiliyor Çukurova ve Diyarbakır'da üretiliyor. Sadece biz değil, istiyoruz ki ülkemizde kazansın. Uzun ve meşakkatli bir yoldan gidiyoruz. Arkadaşlarımız sabah saat 06.00'da tarlaya gelirler. Güneş daha doğmadan melezlemeler yapıyorlar. Rüzgar çıktığı zaman güneşle beraber erkek organlarla döllenme olacağı için sonuç alamazsınız. Burada çok meşakkatli ve uzun bir uğraş isteyen el emeği var. Bir tanenin sonucunda bir başak elde ediyorsunuz. O başağı elde edip ertesi yıl tekrar ekiyorsunuz. Yani bileceğiniz çok uzun yol" diyerek ziyaretlerinden dolayı Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'a teşekkür etti.

Vali Ceylan'a eşlik eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca da, bu durumun Türkiye açısından gurur verici olduğunu ifade ederek, İlhami Özcan Aygun'u çalışmalarından dolayı tebrik etti.
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