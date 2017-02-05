05.02.2017 14:44:42

Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Isparta ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 600'ye yakın sporcu katıldı. Şampiyonanın son gününde final heyecanı yaşandı. Finalist sporcular ringde kıyasıya mücadele verirken, müsabakalar sonunda 13 sıklette madalya dağıtıldı.

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Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Isparta ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 600'ye yakın sporcu katıldı. Şampiyonanın son gününde final heyecanı yaşandı. Finalist sporcular ringde kıyasıya mücadele verirken, müsabakalar sonunda 13 sıklette madalya dağıtıldı.Final maçlarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Atilla Alatepe, Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta Turizm Derneği Fevzi Özdemir ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.Ödül töreninde Türkiye Boks Federasyonu Yönetim kurulu üyeleri gerçekleştirilen şampiyonaya verdikleri desteklerden dolayı Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Yaman ve sponsor firmalara teşekkür plaketi takdim ettiler.Öte yandan Isparta'nın bokstaki milli gururu Ramazan Demir 50 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak, bronz madalya aldı. Törenin sonunda Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'la birlikte boks eldiveni giyerek, objektiflere poz verdi.Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular şöyle sıralandı:46 kg: Kerem Özmen (Trabzon)48 kg: Muhammed Saçlı (Mersin)50 kg: Duha Emirhan Altıntaş (Trabzon)52 kg: Mizan Akyol (Mersin)54 kg : Tahsin Korkmaz (Erzurum)57 kg: Emirhan Kalkan (Trabzon)60 kg: Yiğit Us (Bursa)63 kg: Eren Özdemir (Samsun)66 kg: Furkan Bolat (Ankara)70 kg: Kaan Aykutsun (Ankara)75 kg: Emir Büyükdağ (Trabzon)80 kg: Şahin Ergül (Trabzon)+80 kg: Yavuz Kargıdan (Zonguldak)