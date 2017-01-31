31.01.2017 13:42:52

Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası başladı

Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Isparta'da başladı

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Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Isparta'da başladı. Şampiyona Türkiye'nin dört bir yanından 700'e yakın sporcu katılıyor.Işıkkent Spor Salonu'nda seremoniyle başlayan şampiyonanın açılışında konuşan Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Atilla Alatepe, "Bu şampiyona ile Isparta'ya 600 kişinin üzerinde bir kafilenin gelmesine vesile olduk. Bu kafilelerin şehrin sadece sportif kültürüne değil, ekonomisine de çok büyük katkılar sağladığını sizlerin huzurunda bir kez daha vurgulamak isterim. Çünkü gelen sporcularımızın konaklaması, ulaşımı, yeme ve içme ihtiyaçlarının tamamı Isparta esnafından karşılanıyor. İnşallah önümüzdeki bir hafta boyunca sizlerin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu organizasyon şehrimize bol ve hayırlı kazançlar da getirir. Türkiye Boks Federasyonu olarak sizlerden ricamız, önümüzdeki hafta boyunca Isparta'da sporun birleştiren, bütünleştiren çatısı altında birlik olalım. Bu çocuklarımızın maçlarını izleyelim, onları alkışlayalım, hep birlikte daha iyisi için neler yapabileceğimizi konuşalım" dedi.Açılış töreninin ardından ringe çıkan demir yumruklar, mücadelelerini kıyasıya sürdürdü. Şampiyona 5 Şubat tarihine kadar sürecek.(Ferhat Kaya / İHA)