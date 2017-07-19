19.07.2017 09:57:15

Türkiye'yi tehdit ettiler: Kırmızı çizgiyi aştınız!

Uluslararası Af Örgütü, Londra'daki merkezinden Büyükada'daki operasyon ve tutuklamalar sonrası Türkiye'ye karşı tehdit gibi açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen, Af Örgütü'nün Türkiye Direktörü İdil Eser'in de dahil olduğu 6 kişinin tutuklanmasının ardından Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etti.

"KİMSE TÜRKİYE'YE KARŞI ADIM ATMIYOR"

Türkiye'deki FETÖ, PKK ve DHKP-C operasyonlarına da vurgu yapan Dalhuisen, örgüt mensuplarını "muhalif" olarak niteleyerek, Türkiye'nin bu kişileri tutuklayarak "otoriterleştiğini" savundu.

Dalhuisen, "Türkiye'nin otoriterleştiğini herkes biliyor ama kimse bir adım atmıyor" ifadelerini kullandı.

"ARTIK HERKES TÜRKİYE'YE, KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTIĞINI GÖSTERMELİ"

Türkiye'nin iç işlerine karışmak suretiyle, ülkeyi istedikleri gibi yönlendirebileceğini düşünen, ancak bu konuda başarısızlığa uğrayanların sözcüsü gibi konuşan Dalhuisen, "Türkiye'de çıkarı olan çok ülke var, özellikle de göç, IŞİD'le mücadele, Suriye gibi konularda. Bunlar büyük çıkarlar. Ama bunlar Türkiye'nin saygın olduğu varsayımına dayanıyordu. Artık dünyada herkes Türkiye'ye kırmızı çizgileri aştığını göstermeli" ifadelerini kullandı.