19.07.2017 09:26:55

Türkiye'ye gaz ihracatında yüzde 22 artış

Dünyanın en fazla doğal gaz üreten kuruluşu Gazprom, Türkiye'ye gaz ihracatını yüzde 22 artırdı.

Rusya'nın en büyük şirketi ve dünyanın en fazla doğal gaz çıkaran kuruluşu Gazprom, 1 Ocak-15 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'ye gaz ihracatını yüzde 22 arttırdığını açıkladı. Böylece geçen yıl aynı dönemde Türkiye'ye 102. 9 milyar metreküp gaz ihraç eden şirket, bu yıl gaz ihracatını yüzde 12.3 arttırmış oldu.



Haziran başında, şirketin başkan yardımcısı Aleksandr Medvedev, Gazprom'un 2017 yılında dış ülkelere 180 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edilebileceğini söylemişti.



2011 yılında 513 milyar metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştiren şirket, 44.6 milyar dolar kar elde etmişti. Şirketin Avrupa ülkelerindeki pazar payı ise yüzde 27.