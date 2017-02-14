15.02.2017 00:39:43

Türkiye'ye Fırat Kalkanı övgüsü

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Ulutaş, 'Fırat Kalkanı, Türkiye’nin başarı hikayesidir' dedi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kanada Türk İslam Birliği'nin (KATİB) davetlisi olarak Toronto'ya gelen Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü Ufuk Ulutaş ve Daily Sabah Gazetesi Yazarı Meryem İlayda Atlas, burada katıldıkları bir dizi etkinlikte Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesi ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kanada Kraliyet Askeri Enstitüsünde (RCMI) ve Toronto Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğunda Vahşet Devleti: "DEAŞ Suriye'de" adlı son kitabını anlatan Ulutaş, soruları cevaplandırdı.

Ulutaş, "Fırat Kalkanı Operasyonu, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesinin, uluslararası toplum tarafından anlaşılması bakımında çok önemli bir gelişme oldu. Zira, ilk defa bir devlet, düzenli ordusu ile Suriye'ye girip, Suriyeli muhaliflerle birlikte DEAŞ'la mücadele etti ve ciddi kazanımlar sağladı. Bu durum, dünyanın bu tarafında ilgi ve dikkatle takip ediliyor. Çünkü ortada bir başarı hikayesi var aynı zamanda" şeklinde konuştu.

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Ulutaş, "DEAŞ'la öyle mücadele etmeliyiz ki bir taraftan örgütsel yapısı, diğer taraftan toprak hakimiyeti bitsin. Ama esas önemli olan, DEAŞ'ın ideolojisini, onu var eden ideolojiyi bitirmemiz gerekir. Yoksa, farklı bir isimle, farklı bir formatla yine karşımıza çıkar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, en önemli aktörlerinden birisi haline geldi"

Daily Sabah yazarı Meryem İlayda Atlas da Türkiye'nin dünya gündeminin ilk sıralarındaki birçok gelişmenin en önemli aktörlerinden birisi haline geldiğini söyledi.

Atlas, "Kanadalılara, Türkiye'nin Suriye krizi, mülteciler, terör, 15 Temmuz darbe girişimi gibi konularda yaşadıklarını anlatmak için buraya geldik. Türkiye'nin uğradığı mülteci akınında, Batı tarafından nasıl yalnız bırakıldığını, dünyanın güvenlik sorunu haline gelen DEAŞ sorununun, bir askeri mesele değil, bir politika ve uluslararası toplum sorunu olduğunu konuştuk. Çok verimli bir tartışma oldu" dedi.

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