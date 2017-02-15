15.02.2017 04:10:36

'Türkiye'ye bu büyük görevde yardımcı oluyoruz'

Almanya Başbakanı Merkel, sığınmacılar konusunda 'Türkiye'ye bu büyük görevde yardımcı oluyoruz' dedi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün başkent Berlin'de Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ile yaptığı görüşmeden sonra Başbakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında, mevkidaşıyla güvenlik ve göç konularını ele aldıklarını belirtti.

Akdeniz'de binlerce insanın hayatını kaybetmesi sebebiyle yasa dışı göçe karşı mücadelenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Merkel, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların, hayatlarını tehlikeye atmamaları ve insan kaçakçılarının para kazanamamaları için Afrika ülkeleri ile de Türkiye ve AB arasında uygulanan anlaşmanın benzerlerini hazırlamak istediklerini söyledi.

Bu nedenle, hem sığınmacılar, hem de yasa dışı göçten etkilenen ülkeler için iyi olacak anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Merkel, "Beni ve tüm AB ülkelerini Türkiye ile anlaşma yapmaya yönlendiren felsefe de buydu." şeklinde konuştu.

AB ile Türkiye arasında varılan anlaşma sayesinde bir çok Suriyelinin iş bulduğunu ve AB'nin de 3 milyar Avro ödediğini belirten Merkel, "Biz Türkiye'ye, 3 milyon sığınmacıyla başa çıkabilmesi için bu büyük görevinde yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, sığınmacıların Avrupa'ya yasa dışı yollardan girmemeleri için Kuzey Afrika ülkelerine de yardımcı olmak istediklerini kaydetti.

İtalya'ya geçen yıl giden yaklaşık 200 bin sığınmacıdan sadece yüzde 1'den azının Tunuslu olduğunu belirten Merkel, Almanya'da bulunan Tunuslular arasında da bazı tehlikeli kişilerin bulunduğunu ancak bunların sayısının çok az olduğunu ifade etti.

Merkel, oturma izni olmadan Almanya'da yaşayan Tunusluların iadesi konusunda da Başbakan Şahid ile görüştüklerini söyledi.

Tunus'taki demokratik gelişmelerin Almanya için çok önemli olduğunu aktaran Merkel, Tunus'u bu yönde destekleyeceklerini, bir Alman-Tunus Üniversitesinin açılacağını ve Almanya'nın bu ülkedeki yatırımlarını da artırmak istediklerini vurguladı.

Tunus'un yerine getirmesi gereken çok sayıda görevi olduğunu ve kendilerinin de gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Merkel, kendisinin de ilkbaharda Tunus'u ziyaret edeceğini ve haziran ayı ortalarında da büyük bir Afrika Konferansı düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Başbakan Şahid de Akdeniz bölgesinde istikrarın sağlanması ve yasa dışı olarak Almanya'da yaşayan Tunusluların iade edilmeleri konusunda işbirliği yaptıklarını, yasa dışı göçün önlenebilmesi için alınabilecek önlemleri de görüşmede ele aldıklarını söyledi.

Yasa dışı göç kapsamında bazı teröristlerin de Avrupa'ya ulaşabildiğini, terörizmin demokratik düzeni tehdit ettiğini kaydeden Şahid, "Her ikimiz de demokratik değerlere ve sosyal adalete bağlıyız." dedi.

Tunuslu bir militanın Berlin'de insanları öldürmüş olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Şahid, bu kişinin Almanya'da 5 yıl boyunca yaşarken nasıl radikalleştiğinin de araştırılması gerektiğini ifade etti.

19 Aralık'ta Berlin'deki Noel pazarına bir tırla terör saldırısında bulunan Anis Amri'yi işaret eden Şahid, "Bu kişi Tunus'u temsil etmiyor" dedi.

Şahid ayrıca, Afrika için bir "Marshall yardım planı" konusunu da ele aldıklarını ve Almanya'nın ülkesine yaptığı mali ve teknik yardımlar sayesinde özellikle genç insanların istihdam imkanına kavuştuğunu kaydetti.

Merkel'e bu yılın sonunda Tunus'ta yerel seçimlerin yapılacağını da hatırlattığını kaydeden Şahid, yerel yönetimler ve federasyon yapısı konusunda da Almanya'nın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini sözlerine ekledi.

İki Başbakan daha sonra, 19 Aralık'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının gerçekleştiği Breitscheidplatz adlı meydana giderek beyaz gül bıraktı.

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