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Türkiye ve Japonya afetleri konuşuyor
01.03.2017 10:22:31

Türkiye ve Japonya afetleri konuşuyor

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından Japon Dostluk Günleri kapsamında 'Japonya'da Afet Kültürü' konulu konferans düzenlendi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından Japon Dostluk Günleri kapsamında "Japonya'da Afet Kültürü" konulu konferans düzenlendi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi YENİSARUM'un düzenlediği "Japonya'da Afet Kültürü" konferansına Japonya Konsolosluğu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, YENİSARUM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ünal, çeşitli üniversiteler, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Japonya Doğal Felaketler Mücadele Komitesi Başkanı Yoshikazu Nakahama, özellikle iki ülke arasında afet önleme ile ilgili işbirliği kurulması gerekliliğine dikkat çekerek, "Türkiye ziyaretim sırasından Yeni Yüzyıl Üniversitesinden bir davet aldım. Bu konferansta afet önleme konusunda birikimlerimizi paylaşacağım. Türkiye'de bir deprem beklendiği öngörüsü var. Tokyo da aynı tehlikeyle karşı karşıya, bu nedenle Türkiye ve Tokyo birbirine çok benzer pozisyonlarda. Bu açıdan Türkiye ve Japonya'nın iş birliği içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin bu konuda ihtiyacı olduğunu düşündüğüm şey halkın hızlı bir şekilde bilgilendirilmesidir. Çünkü insanların hem kendilerini hem de birbirlerini kurtarabilmesi için bilginin hızlı bir şekilde dağıtılıyor ve paylaştırılıyor olması gerekir. Bu nedenle iş birliği içinde olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Afet kültürü konusu daha geniş platformlarda yer bulmalı"

YENİSARUM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ünal da afet kültürü içerikli çalışmaların daha kapsamlı ve daha sık yapılması gerekliliğine vurgu yaparak, "Japonya'da Afet Kültürü Konferansı, İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz birkaç etkinliğimizden biri. Bu etkinlikte öğrencilerimize afet kültürünü yayma amacındayız. Türkiye doğal afetler konusunda oldukça kötü deneyimleri olan bir ülke. Birçok afet türünde maalesef kötü deneyimlerimiz var. Bu kötü olayların yaşanmasından daha kötüsü ise bu olayların sadece yaşandığı sırada gündeme gelmesi. Bu felaketler yaşandıktan kısa bir süre sonra adeta hiç yaşanmamış gibi unutuluyor. Japonya da bu konuda oldukça kötü deneyimler yaşamış ancak bu deneyimleri tecrübelendirebilmiş bir ülke. Japonya'dan gelen konuğumuz ile birlikte Japonya'da büyük depremler olmasına rağmen nasıl oluyor da büyük tahribatlar yaşanmıyor, Türkiye olarak bu konuda nerelerde eksiklerimiz var, neler yapmalıyız sorularını tartışalım ve birikimlerimizi misafirlerimizle paylaşalım istedik. Bugün öğrenci ve akademisyenlerimizin yanı sıra Türk Kızılayı ve AFAD'dan da misafirlerimiz var. Etkinliğimizi geniş kitlelerin katılımıyla gerçekleşecek daha büyük bir platforma taşımayı istiyor ve planlıyoruz. Bu önemli konunun hassasiyetle diğer platformlarda da yer bulmasını diliyoruz" diye konuştu.
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